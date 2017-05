Afrique: Culture financière - De nombreux adolescents maîtrisent mal les questions financières

Environ un quart des élèves des 15 pays et économies qui ont participé à la dernière évaluation de la culture financière menée dans le cadre du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l'OCDE sont incapables de prendre la moindre décision relative aux dépenses courantes, et ils ne sont qu'un sur dix à comprendre des concepts complexes tels que l'impôt sur le revenu.

Quelque 48 000 élèves de 15 ans ont participé à cette évaluation, qui portait sur les connaissances et les compétences des adolescents en matière de questions financières et de finances personnelles, telles que la gestion d'un compte bancaire et d'une carte de débit, ou la compréhension des taux d'intérêt d'un prêt ou des conditions de leur abonnement mobile.

C'est la deuxième fois que l'enquête PISA est utilisée pour évaluer la capacité des élèves à faire face à des situations concrètes impliquant des questions et des décisions financières.

«Si la rapidité des transformations socioéconomiques, l'essor des technologies numériques et l'évolution technologique placent aujourd'hui les jeunes face à des décisions financières plus complexes et des perspectives économiques et professionnelles plus incertaines, ces derniers ne possèdent souvent pas l'éducation, la formation et les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur des questions influant sur leur bien-être financier», a déclaré le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, lors du lancement du rapport à Paris.

Ce sont les élèves des quatre provinces chinoises de Pékin, Shanghai, Jiangsu et Guangdong qui obtiennent les scores les plus élevés, suivis de ceux de la Communauté flamande de Belgique, des provinces canadiennes ayant participé (Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Ontario et Île-du-Prince-Édouard), de la Fédération de Russie, des Pays-Bas et de l'Australie.