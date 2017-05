Madagascar: Basket-ball / Championnats de Madagascar - Place aux quarts de finale

Les championnats de Madagascar de basket-ball en N1B Dames et chez les juniors de moins de 20 ans rendront leur verdict ce dimanche au gymnase Soavita de Toamasina.

A moins d'un miracle, on s'achemine vers une double confrontation entre Atsinanana et Analamanga qui se trouvent sur les deux tableaux.

D'abord chez les dames, les Tamataviennes seront bien présentes avec l'ASCUT mais aussi le CRJS tandis qu'Analamanga a fait mieux avec le CBBT mais également l'ASF et le grand favori du lot, le MB2All. Analamanga compte également deux représentants chez les garçons avec le DTSC et le FBC.Moramanga, Fianarantsoa, Fénérive Est, Diégo et Ambositra complètent cette liste qui fait honneur à la Fédération Malgache de basket-ball, une des rares disciplines à organiser des championnats pour toutes les catégories d'âge. Logique si le président Mick Ramaroson parvient ainsi à former une relève capable de se hisser au plus haut niveau car le fait d'élargir la base de détection est déjà un atout non négligeable pour le développement du basket-ball.

En attendant voici l'affiche des quarts de finale de ce jour :

Gymnase SOAVITA:

09h00: (D)-CBBOA Alaotra Mangoro # CBBT Analamanga

11h00: (G)-USF Haute Matsiatra # AS ST PIERRE Alaotra Mangoro

13h00: (D)-ASCUT Atsinanana # ASF Analamanga

15h00: (G)-ASCUT Atsinanana # CRJS Atsinanana

17h00: (G)-ASCB Boeny # DTSC Analamanga.

Gymnase CRJS:

09h00: (D)-MB2ALL Analamanga # ABBS Analanjirofo

11h00: (D)-BCCA Amoron'i Mania # CRJS Atsinanana

13h00: (G)-BCHFF-SONAVA Sava # FBC Analamanga

Samedi 27 mai 2017 : Demi-finales

Dimanche 28 mai 2017 : Finales.

Mega prend la porte !

Dur apprentissage pour les tamataviennes du Mega qui n'ont pu rien faire devant les Tananariviennes du CBBT. Le score de 67 à 36 montre qu'il y a bel et bien une classe d'écart entre les deux formations. Voici les derniers résultats de ces championnats de Madagascar de basket-ball N1B dames et U20 garçons :

Dames

BCC Ambositra bat Sporting Diégo

ABBS Analanjirofo bat OTIV Moramanga par 54 à 31

CBBOA Moramanga bat ASF Analamanga par 37 à 21

MB2All bat JBC Antsirabe par 72 à 46.

Garçons

BCHFF Sava bat DTSC Tana par 59 à 54.