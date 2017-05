Madagascar: Disparition - Ra-Stefa et Donné Sahondrafinina tirent leur révérence

J-2. Plus que deux jours et c'est la fête des mères. Un moment célébré par tous pour… Plus »

Erick Manana, qui l'a côtoyé et l'a connu le confirme. « Donné est un multi-instrumentiste qui m'a émerveillé par son talent et me marquera à jamais. Sur un de mes titres Gasikara tsy foiko ô, il jouait à la fois l'accordéoniste, le trompettiste, l'harmoniciste, était derrière le Langorôny et l'Aponga Be. Il ne savait pas seulement de ces instruments, il les maîtrisait.

Donné Sahondrafinina : mort subite ! Soudaine ! C'est le moins qu'on puisse dire de la disparition de ce membre de Ny Malagasy Orkestra. Mercredi dernier, Donne Sahondrafinina, qui était pourtant en très bonne santé, a été retrouvé sans vie dans un canal. Un décès qui attriste tous ceux qui l'ont connu. Donné Sahondrafinina, selon ses amis et connaissances, était effectivement un artiste hors du commun : un sacré danseur, accordéoniste trompétiste, violoniste, chanteur et jouait du tambour comme personne.

« En plus de ses talents musicaux incontestables, ce qui faisait de lui une référence dans les années 80, il était également un des rares environnementalistes capables d'effectuer des études d'impact environnemental de référence dans les années 90 ». Certains se souviennent de lui comme étant un grand animateur. « Jovial, sociable, il était toujours en première ligne pendant les grèves à l'Université. C'était dans les années 80. Il était toujours armé de sa guitare et animait les manifestations », se souvient Kelly. R. Malgré sa disparition, Ra-Stefa aura laissé un grand héritage pour la culture, le vazo miteny malagasy en particulier.

