Madagascar: Grande Braderie - Deux premières journées réussies

Les mamans sont les vedettes de la Grande Braderie de Madagascar qui se poursuit aujourd'hui au Palais des Sports pour ne prendre fin que dimanche, la fête des mères.

Les deux premières journées de la Grande Braderie de Madagascar ont été une réussite. Si lors de la première journée mercredi, ce sont surtout ceux qui sont en quête des nouveautés qui sont venus, hier, lors de la deuxième journée, c'était une foule immense qui a envahi le Palais des Sports. Jour férié aidant, les visiteurs sont donc venus en masse pour profiter de nombreux avantages de la plus grande manifestation commerciale à Madagascar. Et ils n'étaient pas déçus car les participants leur ont proposé des marchandises de qualité à prix réduit. « Ce qui caractérise la Grande Braderie de Madagascar, c'est surtout cette diversité des marchandises proposées. Il y a de tout au Palais des Sports » explique Harilala Ramanantsoa, Présidente de Madavision.

15% de remise. Fête des mères oblige, ce sont surtout les mamans qui sont les vedettes de cette édition de la Grande Braderie. Mode, accessoires, parfums, matériels de cuisine, meubles et décorations... constituent autant de produits proposés par de nombreux stands au Palais des Sports. Et ce, à des prix promotionnels puisque la règle est encore et toujours, à la Grande Braderie, celle de l'obligation pour tous les participants de pratiquer une remise d'au moins 15% par rapport aux prix magasins. D'ailleurs, certains participants n'hésitent pas à faire plus que les 15% réglementaires.

En tout cas la fête continue à la Grande Braderie de Madagascar au Palais des Sports. Encore trois journées qui permettront au public de faire de bons achats, surtout pour maman. Et pourquoi pas de joindre l'utile à l'agréable puisque durant le week-end, des manifestations sont prévues, surtout pour les jeunes. Et les plus petits avec des séances de face-painting. La restauration est également assurée.