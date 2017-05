Madagascar: Toamasina - Un Karana se soustrait à la Justice

J-2. Plus que deux jours et c'est la fête des mères. Un moment célébré par tous pour… Plus »

Une double hospitalisation qui s'apparentait à une manœuvre dilatoire par rapport à son déferrement qui n'a pu être effectif jusqu'à hier où il a complètement disparu de la circulation. Ayant la double nationalité malgache et française, on lui prête l'intention de se faire évacuer à La Réunion pour ne pas répondre de ses actes devant la justice.

Entre autres et non des moindres, une escroquerie à l'assurance et des spoliations de terrain d'autrui en usant de faux et usage de faux. Dernièrement, un propriétaire s'est fait voler ses biens immobiliers tout en ayant été agressé avec son personnel par ce Karana qui est coutumier du fait et réputé pour être aussi belliqueux que violent dans le microcosme tamatavien où il s'est de nouveau distingué en se faufilant entre les mailles du filet de la justice.

