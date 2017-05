Madagascar: Orchidées Blanches - « Opération brioches et chocolats »

Mercredi dernier, l'ONG Orchidées Blanches sise à Androhibe a convié la presse à la cérémonie d'ouverture de sa traditionnelle « Opération brioches et chocolats ». Ayant débuté mercredi, celle-ci prendra fin demain. Par ailleurs, depuis son lancement, il y a 45 ans déjà, l'opération brioches et chocolats est financée par le Lions Club Analamanga. Au fur et à mesure, le Lions Club International a contribué au financement, raison pour laquelle le gouverneur de ce club de service a rehaussé la cérémonie de sa présence.

15 000 brioches. L'opération brioches et chocolats de ce mois de mai est réalisée grâce au concours de la chocolaterie Robert et de l'Ambassade de Suisse, opération pendant laquelle l'ONG prévoit d'écouler 15 000 brioches à un prix purement symbolique (1 000ar). Les fonds récoltés financeront exclusivement les activités des Orchidées Blanches, qui convergent vers la prise en charge psycho-sociale et éducative des enfants et jeunes handicapés mentaux, pour qu'ils jouissent des droits fondamentaux de tout être humain.

Insertion professionnelle. Les Orchidées blanches œuvrent également pour l'intégration de ses jeunes dans le monde du travail, ceci dans le but d'en faire des êtres plus épanouis. Des bénéficiaires du centre ont ainsi eu la chance d'être recrutés au sein d'entreprises telles que la Savonnerie Tropicale, l'AMIT, etc. Preuve que les sociétés commencent à faire montre d'une démarche inclusive.

Mme Lalao Andrianarivony, coordinatrice générale du centre de rappeler : « Cela nous fait chaud au cœur de voir que nos jeunes et nos enfants (de l'ONG) s'épanouissent de plus en plus, malgré leurs handicaps. Cela nous motive dans notre travail, dont la difficulté n'est pas évidente. Nous réitérons ainsi nos remerciements à l'endroit de tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le début. » Par ailleurs, un atelier « fruits séchés » vient d'être mis en place récemment avec l'ambassade de Suisse, en plus de l'atelier « craie », toujours dans le cadre de l'insertion professionnelle de ces jeunes.