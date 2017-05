Madagascar: Miss Claudia, l'étoile montante du tropical

document

Avec des titres tropicaux qui font danser, « Mangala bady olo » et les autres ont fait de Miss Claudia une étoile montante de la musique tropicale locale. Son plus, Miss Claudia veut éduquer et transmettre des messages positifs à travers ses chansons. Portrait.

Elle s'appelle Miss Claudia, même si elle n'a pas participé à des concours de beauté. Razanakinina Claudette Sandovale a choisi ce pseudonyme pour mener sa carrière musicale à Madagascar, c'est son surnom depuis toute son enfance, et beaucoup l'appelle encore comme ça actuellement. La jeune femme de 23 ans est mariée, et habite en France. Mais depuis qu'elle s'adonne à la musique, elle fait fréquemment le va-et-vient entre les deux pays pour se consacrer à la musique.

Originaire de Morondava, elle veut montrer à travers ses vidéoclips la beauté de sa ville, voire de sa région, en mettant en valeur les sites touristiques incontournables de Morondava comme l'allée des baobabs. Miss Claudia est plutôt orientée vers le style tropicale, de la musique en couleurs tout comme cette belle ville. Et même si elle n'est pas encore parmi les divas de la place, elle commence à tracer sa route.

Elle a d'ailleurs déjà travaillé avec des artistes connus comme Pierrot Matatana qui signe certaines de ses chansons. « C'est l'amour de la musique qui m'a poussée à chanter » dit-elle. « J'essaie d'ajouter une plus-value à ma musique en éduquant les gens, pour valoriser la musique malgache et concurrencer celle des étrangers » ajoute-t-elle. Miss Claudia ne veut pas seulement chanter pour chanter, elle veut profiter de sa notoriété pour influencer les jeunes en bien.

Mode. Miss Claudia est une jeune femme ambitieuse. Certaines de ses chansons sont déjà diffusées à la télé et à la radio, et sont bien sûr sur youtube. « Tapakevitsy », « Fitiavana cachette », « Mangala bady olo » « Mama »... autant de titres que l'on peut écouter à volonté. Comme toutes les jeunes femmes de son âge, elle entretient son corps, même si elle avoue ne pas vraiment suivre la mode, mais s'habille suivant son style. Elle aime le sport et parmi ses activités préférées, il y a les promenades en vélo et la pêche. Côté saveur, elle aime cuisiner, et fait de sa spécialité le poisson au coco.