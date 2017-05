Burkina Faso: Assainissement pluvial à Ouagadougou

Le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé, a lancé le mercredi 24 mai 2017, des travaux d'urgence d'assainissement pluvial à Tanghin et Kilwin.

La saison hivernale s'installe progressivement au Burkina Faso avec ses risques d'inondations, surtout dans les centres urbains, notamment la ville de Ouagadougou par insuffisance de caniveaux d'évacuation d'eau. Pour pallier un tant soit peu les désagréments, la mairie de Ouagadougou s'est engagée, avec l'appui financier de l'Agence française de développement (AFD), à réaliser des ouvrages de drainage d'eau pluviale à Tanghin et Kilwin. Ce, en complément aux travaux de bitumage de voiries dans le cadre du Projet de développement durable de Ouagadougou (PDDO) dans ces deux quartiers.

Le top de départ de ces travaux d'urgence d'assainissement pluvial dans lesdites zones a été donné par le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé, le mercredi 24 mai 2017. D'un coût global de 434 728 950 F CFA avec un délai d'exécution de trois mois, les travaux qui seront réalisés par le groupement d'entreprises OK/SGTM/GC comprennent trois principales réalisations. Il s'agit du sous lot n°1 concernant 1085 m de caniveaux, un dalot de traversée sous chaussée et 11 dalots de passage aux croisements de voiries dans la zone de Energie Yard (rue Dima Koom) à Tanghin ; du 2e sous lot permettant la réalisation de 460 m linéaires de caniveaux et 3 dalots de passage aux croisements voiries dans la zone de l'école Neerwata (avenue de la Bonté) à Tanghin et le dernier concerne 140 m linéaires de caniveaux et 2 dalots sous chaussée au profil 45 de la rue Naba Yeelen à Kilwin.

La surveillance et le contrôle des travaux seront assurés par le bureau d'études CAEM. Selon le maire Béouindé, ces réalisations visent à réduire au maximum les risques d'inondations que les populations des arrondissements n°4 et 3 connaissent à chaque saison de pluie. Il par ailleurs lancé un appel aux populations à adopter des comportements citoyens vis-à-vis des caniveaux. Il a, à cet effet, insisté sur le fait que le caniveau n'est pas un dépotoir d'ordures. L'édile de la ville a rassuré que le timing sera respecté afin de soulager les populations de ces zones.

Le premier conseiller à l'ambassade de France au Burkina Faso, Nicolas Groper, a signifié que cet appui de l'AFD vise à relever le défi de la croissance urbaine de la ville de Ouagadougou en matière de développement durable au profit des populations. Il a rappelé que l'AFD vient de signer une convention de financement de 53 milliards de F CFA qui permettra d'aménager et de bitumer 25 km de voiries et construire une trentaine d'équipements publics (écoles, lycées, centres de santé, infrastructures sportives et culturelles... ) au bonheur des populations burkinabè.