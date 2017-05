Burkina Faso: Elections municipales complémentaires

Un colloque sous-régional sur le pastoralisme se tient les 26 et 27 mai 2017 à Bobo-Dioulasso,… Plus »

A l'issue de l'exposé de la situation, les journalistes ont voulu savoir s'il y a une particularité, en termes de dispositif, dans la région du Nord où la violence post-électorale a été particulièrement marquée à Zogoré. A cette préoccupation, le commandant du groupement mobile de la gendarmerie, Kouagri Natama, a répondu qu'ayant tiré leçon de l'expérience de 2016, le travail se fait sans grand bruit pour parer à toute éventualité. Pour ce scrutin, 900 bureaux de vote seront ouverts pour les 300 mille électeurs. De nombreux observateurs nationaux et internationaux, dont des Américains, des Togolais et des Béninois sont attendus. Les résultats sont attendus le 29 mai, selon Newton Ahmed Barry.

Selon ses dires, un dispositif spécial a été mis en place pour ces voyages, de manière qu'à la seconde près, il est possible d'identifier la position exacte du véhicule. A partir du 27 mai, a confié Newton Ahmed Barry, un autre dispositif sera adopté et les responsables des démembrements de la CENI qui viendront dans les chefs-lieux de région pour récupérer le matériel seront accompagnés par deux éléments de sécurité. Il a souligné qu'en plus de cela, un dispositif de veille est en alerte pour intervenir à tout moment en cas de besoin. Et pour l'ensemble de ce travail de sécurité, foi de Newton Ahmed Barry, 4000 éléments des forces de défense et de sécurité sont mobilisés. En somme, le dispositif sécuritaire a été renforcé par rapport à 2016, afin de minimiser les risques de retomber dans les mêmes travers. Plutôt que de s'inquiéter, le président de la CENI a mentionné l'importance que les populations accordent à ces élections.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Newton Ahmed Barry, tient à mettre tous les Burkinabè au même niveau d'information sur les préparatifs des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai 2017. C'est pour cette raison qu'il a animé une conférence de presse à Ouagadougou, dans l'après-midi du jeudi 25 mai 2017. Entouré des responsables de la police et de la gendarmerie commis à la tâche, il a indiqué que jusqu'à présent tout se passe relativement bien, car toutes les étapes ont été franchies sans accroc, sauf quelques alertes. «Le convoiement des documents a commencé aujourd'hui (NDLR : 25 mai) vers 12 communes. Les sept autres localités seront approvisionnées demain», a-t-il précisé.

