Burkina Faso: Le président du CES du Bénin chez Roch Marc Christian Kaboré

Le Burkina Faso suscite l'admiration des peuples à travers le monde entier pour son exemple de démocratie et l'arrivée du président Kaboré à la tête du pays a été saluée à plus d'un titre. Sur les difficultés traversées par le «pays des Hommes intègres», notamment les remous sociaux, le président du CES du Bénin a laissé entendre qu'il s'agit d'une situation commune à tous les pays de la sous-région ouest-africaine.

Présent à Ouagadougou pour assister à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2017 du Conseil économique et social (CES) du Burkina Faso, le président du CES du Bénin, Gbian Tabé, était hier 25 mai 2017 au palais présidentiel. «Je suis venu rendre une visite de courtoisie au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et le féliciter pour sa contribution à l'ancrage de la démocratie en Afrique», a confié M. Tabé à sa sortie d'audience. Selon l'hôte du palais, ses échanges avec le chef de l'Etat ont porté principalement sur la collaboration entre les CES du Burkina Faso et du Bénin, notamment les projets communs.

