Cameroun: Le Dg de l'Organisation mondiale de la santé est Africain

L'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu mardi à Genève et devient le tout premier ressortissant du continent à occuper ce poste.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a un nouveau patron depuis mardi dernier. Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu à Genève en Suisse au poste de directeur général de cette institution planétaire pour les cinq prochaines années. De nationalité éthiopienne, il est le tout premier Africain à être élu à ce poste et devra remplacer, dès le 1er juillet prochain, la Chinoise Margaret Chan qui aura passé deux mandats à la tête de l'OMS. Docteur en infectiologie et en biologie, il est également le tout premier directeur général de cette institution à ne pas être médecin. Cet ancien ministre des Affaires étrangères a présidé le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Grâce à son doigté et son entregent, il a permis à ces institutions de récolter des financements records. Au sein de l'OMS, le promu est présenté comme un spécialiste reconnu de la malaria et du sida.

Ancien ministre éthiopien de la Santé, il a contribué à réformer le système de santé de son pays. A son actif, la création de 3 500 centres de santé, le recrutement de milliers d'agents et l'extension de la couverture maladie. A 52 ans, Tédros Adhanom Ghebreyesus s'était engagé tout au long de sa campagne à réformer l'OMS, très critiquée dans la gestion de l'épidémie d'Ebola qui a fait des ravages en Afrique de l'Ouest. «Nous vivons dans un monde en mouvement et l'OMS doit être capable de s'y adapter», expliquait-il dans son programme. Il entend ainsi améliorer le mode de financement de l'institution dont il aura désormais la charge, afin de lui permettre d'être plus réactive. Il redoute de nouvelles menaces sanitaires causées par la mondialisation, le réchauffement climatique et le mode de vie sédentaire. Dans ses priorités, le nouveau DG entend «garantir une couverture santé universelle.»