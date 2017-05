Cameroun: Financement des investissements - Paul Biya consulte

Malgré la longueur de l'échange avec son hôte, Cristina Rivero de Theisen s'est montrée très peu diserte à l'issue de cette rencontre, face à la presse. « Nous avons parlé des possibilités pour apporter d'autres capitaux et de nouveaux investisseurs pour le bon développement de votre pays », a-t-elle tenu à indiquer. De même que celle qui est spécialisée en investissements et mobilisation des capitaux a relevé qu'elle travaille avec les autorités camerounaises à la mise sur pied d'un agenda pour y parvenir. Les opportunités qu'offre le Cameroun ont été présentées il y a un an lors de la conférence internationale « Investir au Cameroun : terre d'attractivités ». Il reste maintenant à trouver des investisseurs et des capitaux pour donner corps à ces ambitions. Un terrain sur lequel va désormais se déployer Cristina Rivero de Theisen.

Mercredi en fin de matinée, la rencontre au Palais de l'Unité entre le président de la République, Paul Biya et Mme Cristina Rivero de Theisen, consultante internationale, aura été particulièrement longue : près de quatre-vingt minutes. Signe sans doute de l'intérêt des sujets abordés par les deux personnalités, dans un contexte où le chef de l'Etat est plus que jamais engagé dans la recherche des solutions pour le développement économique du Cameroun. Ce dans la perspective de l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.