Congo-Kinshasa: Intervenant à la semaine française - IFK - Renato Nsumbu exhorte les jeunes à la grandeur d'esprit !

«Nous ne grandissons pas lorsque les choses sont toujours faciles. La RDC est vaste et exige de la grandeur d'esprit de la part de ses citoyens. En lieu et place de se laisser malmener dans tous les sens, les jeunes congolais doivent plutôt se spécialiser dans certains domaines.

Les technologies de l'information et de la communication étant avantageuses aujourd'hui, les jeunes devront s'intéresser à mener des recherches et non à passer toujours les temps avec des selfi». Tel est l'exhortation qu'a adressée, le jeudi 25 mai 2017, M. Renato Nsumbu, lors de son intervention à la première conférence de la semaine française, tenue à l'Institut Français de Kinshasa, dans la grande halle de la Gombe.

C'est demain, samedi 27 mai, que la semaine française fermera ses portes. La deuxième journée d'hier, jeudi 25 mai, a été consacrée sur le Forum numérique, la Cyber Sécurité, la table ronde sur les nouveaux business du Numérique et sur la «Transformation Digitale et Usage de Numérique». L'après-midi a vibré au rythme des rencontres B2B. La salle de conférence était inondée de monde. La majorité était constituée de jeunes passionnés du numérique. De quelques entreprises ayant exposé à cette occasion, on peut citer, Limbere Consulting de Muswagha Katya, TMB (avec son système Pepele Mobile : inclusion financière par le développement de l'offre mobile bancaire ; le meilleur.cd).

Renato Nsumbu, Président Directeur Général de Tendaji Technologies s'est attelé sur le contrôle des données ou des messageries électroniques partagées tant dans l'administration publique que dans le domaine privé. A l'occasion, il a invité l'assistance à veiller sur la protection de leurs e-mails. Quant aux institutions publiques, il les a conviées à privilégier dans leur adresse e-mails le domaine approprié en lieu et place de revenir toujours sur les domaines existants tels que Gmail.com, yahoo.fr ou hotmail.com.

Des messageries qui passent par toutes ces adresses sont sous le contrôle de grandes sociétés qui les gèrent dans des serveurs. Les dernières révélations de Yahoo en témoignent plus, lorsqu'il a affirmé que plus de 500 millions de ses comptes auront été piratés. Ceci vient affirmer les probabilités selon lesquelles certains secrets d'Etat seraient exposés sur l'échiquier international.

Le Président Sénégalais a interdit l'usage de ces comptes dans l'administration publique. Le Sénégal a donc créé ses propres adresses jusqu'aujourd'hui. «Qu'est-ce qui fait que la primature ou le gouvernement ait son serveur aux Etats-Unis ? », s'est interrogé l'orateur. A l'en croire, il est possible que le gouvernement congolais stocke ses données ici au pays. Son génie informatique et la performance de son entreprise lui donne des garanties à cet effet.

Reste du programme

Le vendredi 26 mai 2017, de 10h00 à 12h00 : CIO Mag-Club des DSI et lancement Seedstars. De 12h00-13h00 : Rencontre B to B. 14h-17h00 : Agribusness. 19h30 Concert Fest'Kin avec Robinion Mundibu et Slimane (Institut Français de la Gombe). Samedi 27 mai, de 10h à 11h00 : Atelier DRH et rencontres emplois. 11h00 à 14h00 : Job-dating. 16h00 : démontage stands. 20h00 : Soirée Française (Maison de France).