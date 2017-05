Congo-Kinshasa: Linafoot - Renaissance accueille Don Bosco ce samedi !

Le tout dernier match de la phase aller de play-off se joue ce samedi 27 mai, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Il oppose le Fc Renaissance du Congo au Cs Don Bosco, sous le coup de 15h30. C'est un match en retard de la 6ème journée. Entre- temps, la phase retour démarre 24 heures après, soit le dimanche 28 mai.

Le match Renaissance-Don Bosco initialement programmé pour le 5 mai dernier, n'a plus eu lieu, à la demande de Don Bosco qui se disait bloqué à Bukavu. Les Salésiens ont mis à profit leur séjour dans ce coin du pays pour jouer d'abord leur match contre Bukavu Dawa, ensuite, ils ont été le vendredi 19 mai au stade des Martyrs face à l'As Vclub, le mardi 23 mai face au Dcmp au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, et finalement, c'est ce samedi 27 mai, que la Linafoot donne rendez-vous à ces deux équipes au stade des Martyrs, pour le tout dernier match de la phase aller. L'enjeu est stratégique pour Renaissance qui tient à bousculer la hiérarchie.

Avec ses 9 points, Renaissance voudrait bien gagner ce match pour terminer elle aussi cette phase aller avec 12 points, un chiffre un peu démonstratif parce que Mazembe a terminé avec 12 points, de même que l'As Vclub. Seul Dcmp a creusé l'écart avec 17 points à son actif, dont 3 points encaissé au tapis vert. Les points que Renaissance du Congo n'a jamais cessé de les réclamer, d'autant plus qu'il n'y a pas eu match entre les deux équipes pour un fait insolite. La Linafoot a tranché à sa manière, et s'en est fini. Ainsi, Renaissance qui n'a plus joué depuis pratiquement un mois, reçoit Don Bosco avec un moral revanchard. Les Salésiens ont un problème. Ils ont perdu deux matches de suite, respectivement contre Vclub et Dcmp. Et, risquent d'aligner une troisième défaite face à une équipe de "Fibo na Fibo" qui évoluera devant son public. Don Bosco compte 7 points au classement.

Vclub-Sanga Balende ce dimanche !

La phase retour démarre le dimanche 28 mai 2017. A Kinshasa, l'As Vclub en mauvaise posture, reçoit Sa Majesté Sanga Balende. Les Sang et Or qui ont mal commencé en allant des défaites en défaites, se sont ressaisis en dernière minute avec deux victoires devant Bukavu Dawa et Muungano. Comme Don Bosco, Sanga Balende compte 7 points. L'équipe de Mbuji-Mayi croise ce dimanche 28 mai, un Vclub démoralisé par ses défaites en Ligue de champions, mais aussi un Vclub averti qui va vouloir à tout prix arrêter cette hémorragie. Au match aller, à Mbuji-Mayi, les deux équipes s'étaient quittées par un acore vierge (0-0). Pour ce match retour, Vclub pourrait jouer sans Florent Ibenge qui doit en principe regrouper les Léopards, à Rabat, au Maroc.

Lundi : Dcmp-Mazembe !

Après Vclub il y a trois semaines passées, le lundi 29 mai, ce sera le tour de Dcmp de recevoir Mazembe au stade des Martyrs. C'est aussi un autre classico congolais. Motema Pembe est déjà à Kinshasa, en provenance de Lubumbashi, où il a battu Don Bosco, au stade TP Mazembe (2-1). Une sorte de provocation à l'endroit de Mazembe qui a échappé de justesse à la première journée devant ses supporters. Dcmp lui avait imposé un nul sans but (0-0). Le retour, c'est un match plus qu'important et même intéressant. D'un côté, Dcmp a le vent en poupe, avec à la clé, une meilleure équipe du tournoi, jusque-là, invaincu. Avec leur dernière victoire à Lubumbashi, Otis Ngoma et ses poulains sont davantage en confiance.

Et, ce lundi devant son propre public, Dcmp sera plus à l'aise que jamais. De l'autre côté, Mazembe se comporte bien en phase de poule de la 14ème Coupe de la Confédération. Les Corbeaux ont gagné leur premier match à domicile, et viennent d'arracher un nul à l'extérieur. Ils ont un bon moral. Ils évolueront dans un stade de Martyrs qu'ils comptent, eux aussi, quelques supporters. Un match ouvert. Que le meilleur l'emporte.