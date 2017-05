Congo-Kinshasa: Affaires foncières - Me Lumeya Dhu Maleghi pose des jalons d'un changement positif de son secteur !

Après avoir pris officiellement ses fonctions, Lumeya Dhu Maleghi ne compte nullement dormir sur ses lauriers. Le nouveau Patron des affaires foncières de la République Démocratique du Congo veut changer positivement les choses dans son secteur.

C'est dans ce cadre qu'il a échangé avec les Directeurs fonciers et partenaires de Congo Tech et Télé conseil. C'était hier, jeudi 25 mai 2017 dans son cabinet de travail situé dans la municipalité de la commune de la Gombe. L'objectif de cette rencontre d'envergure pour le Patron des Affaires foncières était de donner des orientations claires et précises à ces différents services dans le souci de relever le défi dans le secteur foncier.

Les choses sérieuses commencent au Ministère des Affaires Foncières où Me Lumeya Dhu Maleghi cherche déjà à imprimer ses marques. A la lumière de son plan d'action livré quelques heures après sa nomination à la tête de ce Ministère, il y a lieu de souligner que Lumeya le Patron pose déjà des jalons. Il tient à mettre rapidement fin à l'anarchie, à la magouille, à l'amalgame, à l'injustice et au détournement de fonds dans son secteur. Déterminé à réussir son mandat à la tête de ce portefeuille de l'Etat, Me Lumeya Dhu Maleghi a reçu en audience, d'abord une délégation composée des Directeurs fonciers, ensuite des partenaires de Congo Tech et Télé Conseil. Il s'est agi pour le Ministre de donner des orientations claires pour un changement rapide de la situation qui prévaut dans son secteur. Le ministre des Affaires Foncières veut réduire le taux de conflits devant les cours et tribunaux. Le secteur est gangréné par la corruption et la magouille. Au cours de cette première réunion avec les directeurs de son ministère et les partenaires qui accompagnent le projet dans la sécurisation des titres fonciers, Lumeya Dhu Maleghi a rappelé que 70 % de cas traités dans les cours et tribunaux sont d'origine foncière.

Situation qu'il compte changer au plus vite. Pour atteindre cet objectif majeur, le Ministre des Affaires Foncières compte s'appuyer sur le projet de numérisation du cadastre et sécurisation des titres fonciers et immobiliers de Congo Tech et Teleconseil CONGO. Il y a lieu de rappeler que les deux projets visent, entre autres, à combattre la fraude, à réduire mais surtout à prévenir les conflits fonciers et à informatiser les documents fonciers. Au sortir de cette audience, Dominique Migisha, Directeur général de TELECONSEIL CONGO n'a pas caché sa joie. Il a salué l'esprit d'écoute du nouveau Patron des affaires foncières qui est déterminé à changer positivement les choses. A en croire ses propos, les échanges ont été fructueux. Aux directeurs du ministère des Affaires Foncières, le nouveau locataire a promis de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions sociales des agents et cadres.

Pour rappel, le Ministre avait promis lors de sa première sortie médiatique en tant que Patron des Affaires Foncières de faire valoir le droit.

« Mon ambition au niveau du ministère des Affaires foncières est de tout mettre en œuvre pour défendre ceux qui ont droit. Que les puissances financières ne cherchent pas à écraser le plus faible qui, dans sa concession, ne peut pas jouir convenablement. Nous voulons les élections apaisées, il faut qu'au niveau des affaires foncières qu'il y ait l'apaisement aussi. Je compte sur la collaboration de tous les agents et cadres pour stabiliser le taux des conflits et ensuite revoir à la baisse ce taux », avait-il dit. Il avait également promis de s'inspirer des autres pays qui ont des étendues vastes et qui ont maîtrisé ces conflits. Le nouveau Ministre des affaires foncières pense également demander à tous les conservateurs de dresser la liste des conflits devant les tribunaux et promet de suivre à la loupe l'issue de ces conflits.