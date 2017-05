Congo-Kinshasa: Gestion chaotique - SNEL - Lushima Djunga alerte Bruno Tshibala !

Dans cette étude dont les chiffres et les propos l'engagent totalement, Lushima aligne, à la fois, des arguments, illustrations et offre, gratuitement, des pistes de sortie. A Tshibala et à son Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques, Ingele Ifoto, d'en apprécier la quintessence, pour des actions d'hercule, crie-t-il.

Lushima affirme, sans ambages, que la SNEL est capable de multiplier par cinq, au minimum, ses ventes et recettes sur sa clientèle domestique en diminuant son tarif moyen en vigueur. Donc, il s'oppose aux augmentations exponentielles des tarifs sur un petit nombre, alors qu'il préconise, en même temps, la diminution de ces mêmes tarifs sur une gamme large et diversifiée de cette catégorie de consommateurs domestiques.

Depuis sa résidence de Macampagne, dans les abords de Saint Luc, dans la commune de Ngaliema, Lushima qui se considère comme un produit de la SNEL et se présente également, comme le Concepteur du Projet CVS et ASIC qu'il avait initié pour la création des richesses nouvelles, dans la gestion des abonnés, communément appelés "consommateurs domestiques", en appelle, d'ailleurs, à un débat télévisé contradictoire avec les gestionnaires actuels, s'ils ont le courage de l'affronter publiquement.

