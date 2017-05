Cameroun: Eséka - Le médecin chef accusé

D'aucun se sont payés d'eux-mêmes en emportant mon matériel. On veut bien être bénévole mais, s'il y a eu de l'argent que le Dr Ngos soit honnête et qu'il nous remette cet argent », a indiqué Jean-Calvin Hagbe Hagbe, Pour le Dr Ngos, toutes ces récriminations ne sont que des « histoires sans fondement ». Il reconnait tout de même avoir collaboré avec Jean-Calvin Hagbe Hagbe.

Des frais qui, selon Jean-Calvin Hagbe Hagbe, n'ont jamais été déclarés par le Dr Ngos. « Le chef de district dit qu'il ne peut que me remettre la somme de 200 000 FCfa. Or, cette somme ne couvre ni les frais déboursés pour se procurer le matériel utilisé, ni la main d'oeuvre du personnel d'appui mobilisé. Le médécinn chef dit n'avoir pas reçu assez d'argent contrairement à ce que dit Camrail.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.