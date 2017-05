Cote d'Ivoire: 17 juin 2017 /10 mille marcheurs contre la colère - Même avec les gaz lacrymogènes, être dans la rue

Pour cette réunion, il était accompagné de cadres du Fpi tels qu'Agnès Monnet, la Secrétaire générale et porte-parole, et Kouakou Krah, le Secrétaire général adjoint chargé des élections.

Il a, également, précisé que la marche ne sera pas éclatée. Un choix qu'il a ainsi justifié : « Cette fois-ci, nous n'allons pas faire de marche éclatée. Nous allons faire une marche concentrée. Pourquoi ? Parce que c'est la première grande sortie. Si des manifestations se passent à l'intérieur et qu'Abidjan, il n'y a que 2000 ou 3000 personnes dans la rue, ce sont les images d'Abidjan qui vont faire le tour du monde. Comme c'est la première grande sortie, nous devons tout faire pour converger à Abidjan. Si nous faisons les 10 000 à 15 000 personnes à Abidjan, la prochaine marche sera éclatée et bien organisée. »

« Ceux qui viendront de l'intérieur vont compléter ce chiffre. Mais 10 000 marcheurs doivent sortir. Ce n'est rien. Yopougon seul peut donner 10 000 personnes. Ce n'est rien, c'est vrai. Mais comme c'est une première marche, on fait avec 10 000 personnes et après, nous allons augmenter la cadence », a souligné Navigué, par ailleurs Secrétaire général adjoint au Fpi chargé de la réconciliation.

