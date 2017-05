Cote d'Ivoire: Filière coton - Tournée du nouveau repreneur de la CIDT Koné Sougbafolo exhorte les cotonculteurs à doubler la production

Koné Daouda Sougbafolo, le nouveau repreneur de la Compagnie ivoirienne pour le développement du textile (CIDT) était en tournée récemment dans les régions de Béré, de Worodougou, de Marahoué et du Hambol en compagnie de responsables et de techniciens.

Koné Daouda Sougbafolo le désormais PCA de l'entité nouvelle COIC-CIDT née de la fusion entre sa structure, la Compagnie Ivoirienne du Coton (COIC) et la CIDT, a dit avoir ainsi fait le choix du terrain afin de remobiliser les cotonculteurs, déjà, par rapport à la prévision de production de 35.000 tonnes de coton graine pour la campagne 2017-2018 en cours. Partout où il est passé, le PCA de la COIC-CIDT a exhorté les cotonculteurs à doubler leur production afin dit-il, de permettre à la Côte d'Ivoire de reconquérir sa place de leader en Afrique de l'Ouest en matière de qualité et de quantité de coton.

Pour lui, la filière coton est l'un des poumons de l'économie ivoirienne. Elle contribue a-t-il dit, non seulement à lutter contre la pauvreté dans le milieu rural, mais elle a un impact sur d'autres secteurs comme l'industrie, les transports, l'élevage. Ainsi, de Marandala à Tiéningboué, de Mankono à Kani, de Séguéla à Vavoua, de Bouaflé à Niakara, Koné Daouda Sougbafolo s'est voulu rassurant et convaincant.

Notamment au niveau de l'encadrement, de la fourniture à temps des intrants (semences, engrais, insecticides... ) ainsi que de la régularité du paiement des décades et ristournes, principaux sujets d'inquiétudes et de doléances exprimés partout ailleurs par ses interlocuteurs. Lesquels, désormais visiblement rassurés et confiants, ont alors pris l'engagement de s'inscrire dans la dynamique souhaitée. Par ailleurs, dans toutes les localités visitées, le nouveau repreneur de la CIDT et les responsables de cette société qui l'accompagnent ont pris soin d'expliquer les réformes intervenues dans le secteur. En mettant particulièrement l'accent sur le zonage.

A savoir le nouveau découpage et délimitation d'espaces exclusifs concédés à chaque Société cotonnière qui en assure les activités d'encadrement et de production sur le terrain dans le respect de la rigueur et des critères de l'itinéraire cultural. « Ainsi, l'on sait désormais qui fait quoi, où et avec qui. A compter de maintenant, dans le cadre du zonage, seule la CIDT aura la charge de vous encadrer ici. Soyez confiant. Le zonage semble désorienter certains producteurs parce que maux informés, mais le zonage répond essentiellement au souci d'une meilleure maitrise et gestion de la production et de sa commercialisation à titre exclusif à la CIOC-CIDT », a dit Kodjan N'Diamoi, directeur de la production agricole (Dpa) de la CIDT en présence de M. Alidou Koné, Conseiller technique du Directeur Général de ladite société.

Cette tournée d'explication et de sensibilisation a été l'occasion pour lui aussi d'apporter des éclairages apaisants aux cotonculteurs quant à la volonté du repreneur, Koné Daouda Sougbafolo, de l'ex société d'Etat à assumer toutes ses responsabilités vis-à-vis des producteurs de coton. A l'étape finale de cette tournée à Niakara, l'on a assisté à la cérémonie de passation de charges entre la CIDT et la COIC dans le cadre du zonage.