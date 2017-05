Cote d'Ivoire: Education numérique - Un laboratoire de formation au pays

Le Laboratoire de fabrication numérique (FabLab) de Côte d'Ivoire a été présenté à la presse le samedi 20 mai 2017, à son siège sis à Abidjan-Abobo. C'est une branche de BabyLab qui offre un espace de formation informatique, de fabrication numérique et d'accès à Internet, axé sur les logiciels libres.

Pour le Directeur exécutif et fondateur, Guiako Obin, le laboratoire FabLab est une plateforme Internet qui permet aux enfants d'Abidjan d'échanger en live avec ceux de Pierrefitte-sur-Seine et Pantin. Cela permet aux enfants d'échanger leurs connaissances, leurs savoir-faire et d'autres. « Dans quelques jours, une équipe du Pôles décolle pour rencontrer des habitants et acteurs associatifs du quartier populaire d'Abobo (Abidjan-Côte d'Ivoire).

L'idée est d'engager une première conversation entre les jeunes des quartiers populaires de Pantin, Pierrefitte-sur-Seine et d'Abobo. De pair à pair, sans filtre, pendant deux heures, les jeunes du Baby Lab d'Abobo et des FabLab du Pôles échangeront en live leurs connaissances, leurs savoir-faire, leurs créativités. Tous les enfants, de 9 à 15 ans, sont en parcours d'initiation à la robotique, à l'informatique, au bricolage. Cette première expérience, proposée par Le Poles et BabyLab, se veut le prélude d'une collaboration à plus long terme.

Dans un temps de repli sur soi et de peur, elle ouvre un nouveau chapitre vers l'esprit collaboratif, transfrontalier, solidaire et open source que souhaitent développer les habitants et acteurs du numérique des quartiers populaires », a fait savoir le Directeur Guiako Obin. Leur objectif est de lutter contre le banditisme, de développer l'esprit de créativité des enfants. Ils ont pour vision, l'insertion de Babylab dans le système éducatif ivoirien.