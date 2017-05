Egypte: Des hommes armés attaquent un bus transportant des chrétiens

Photo: RFI

Manifestation de chrétiens coptes contre les violences dont est victime leur communauté (image d'illustration)

De nombreux coptes ont été tués dans une fusillade visant un bus transportant des chrétiens dans la province de Minieh à 350 km au Sud du Caire. Plusieurs assaillants ont tiré à l'arme automatique sur le bus. Cette attaque intervient un mois et demi après des attentats contre deux églises coptes.

Après les attentats contre des églises au Caire, dans le Delta et à Alexandrie, l'attentat de Minieh est une sorte de retour aux sources. Depuis les années 80, les coptes sont régulièrement la cible des islamistes dans cette province où se trouve la plus forte concentration de chrétiens d'Egypte. Près d'un tiers de la population est chrétienne.

Les coptes de la province ont sporadiquement été les cibles d'attentats meurtries mais plus régulièrement d'agressions et d'exactions multiples. Comme des églises détruites, des maisons et propriétés incendiées ou des expulsions forcées de leurs villages.

La paix sociale au détriment de la justice

On a même vu, l'année dernière, une vieille femme copte déshabillée par une foule fanatisée. Un crime qui avait choqué l'Egypte entière. Mais un crime qui, comme beaucoup d'autres, est resté impuni. Les autorités locales préférant maintenir la paix sociale au détriment de la justice dans cette province où les salafistes sont très puissants.

Les coptes d'Egypte représentent la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Près de 10% des 92 millions d'Egyptiens appartiendraient à la communauté copte dans un pays où les musulmans sunnites représentent néanmoins une immense majorité.