Togo: L'UFC à la recherche de 'compromis intelligents'

'A l'occasion du 7e anniversaire de l'accord UFC-RPT/UNIR, l'UFC lance un appel à tous les Togolais de tous bords politiques, à taire leurs rancœurs et privilégier le dialogue et la concertation qui seuls, peuvent permettre d'obtenir des compromis intelligents indispensables pour conduire notre cher Togo vers la prospérité', indique un communiqué de la formation.

Mais l'UFC souligne que les attentes de la populations 'restent encore grandes et légitimes'. Notamment en matière de lutte contre le chômage des jeunes et sur la question 'cruciale' des réformes institutionnelles, constitutionnelles et de la décentralisation.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.