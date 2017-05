Burkina Faso: Mois du Ramadan - « Il y a trois types de fidèles musulmans », selon l'Imam Ismaël Tiendrebéogo

Le « mois sacré » du ramadan correspond pour les croyants à quatre semaines de jeûne quotidien, de privations et d'ascèse morale. Il est célébré aux quatre coins de la planète, par l'ensemble des croyants musulmans. A quelques heures de cette période de pénitence, nous avons approché Imam Ismaël Tiendrebéogo qui a bien voulu nous livrer un « petit prêche ».

Leader religieux et membre du Cercle d'études, de recherches et de formation islamique (CERFI), il revient dans cette interview sur, entre autres, l'origine du jeûne du ramadan, les comportements à observer pendant cette période « sacrée » pour l'islam. Lisez !

Quelle est l'origine du jeûne du ramadan ?

Ramadan est le nom d'un mois au cours duquel le Coran a été révélé, c'est-à-dire l'an 15 du début de l'islam. Le mois du ramadan, comme tous les mois lunaires, comprend 29 ou 30 jours. C'est un mois particulier en islam, pour trois raisons. La première raison est que c'est pendant ce mois que le Coran a été révélé comme une preuve de « bonne guidée » pour les pieux, comme le dit la Sourate 2 verset 187 et suivants du Coran.

La deuxième raison est que pendant ce mois, la miséricorde d'Allah est exceptionnelle. Elle va au-delà de la miséricorde habituelle, parce que le hadith dit que lorsque quelqu'un pose une bonne action, Dieu lui donne dix fois la valeur de ladite action qu'il a posée, jusqu'à 700 fois. Quand les gens disent au centuple, le musulman va au-delà du centuple, car c'est plus de 700 fois. Pour ce qui est du mois de Ramadan, seul Dieu connaît la récompense. L'islam nous donne deux références pour que nous puissions reconnaître la valeur de la récompense. Lorsque quelqu'un jeûne, pour chaque souffle qu'il émet, Dieu lui donne la récompense de celui qui a dit « Subhana Allah » (... ).

« Quand on jeûne, c'est une discipline générale pour tout le corps »

Le deuxième élément, c'est que durant cette période, il y a la nuit de la récompense, appelée nuit du destin ou nuit de la prédestination. Il y a la 27e nuit au cours de laquelle l'adoration est récompensée par plus de 83 années de vie. Cela veut dire que pendant cette nuit, pour avoir dit la formule suivante : « Seigneur tu es le pardon et tu aimes pardonner. Alors pardonne-moi »,

Dieu me donne la récompense de celui qui l'a adoré pendant plus de 83 ans. Donc, premièrement, c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Deuxièmement, c'est le mois par excellence où Allah multiplie les récompenses et troisièmement, le jeûne est le meilleur moyen pour nous rapprocher d'Allah. Un monsieur est venu voir le prophète en son temps pour lui dire : « Donne-moi une exhalation ». Le prophète, Salallahu alayhi wa salam (SAW) lui a répondu : « Je te recommande le jeûne ». Le monsieur s'en est allé et il est revenu pour poser la même question. Et le prophète lui a donné la même réponse en insistant : « Je te recommande le jeûne parce qu'il n'y a rien de mieux pour rapprocher la créature du Créateur ».

Et il est dit que le jeûne a été prescrit bien avant l'islam, bien avant le judaïsme parce que le Coran dit : « Le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été aux générations avant vous ». Donc, Abraham qui n'était ni juif, ni chrétien, a jeûné. Moïse qui est juif, a jeûné. Joseph qui a amené la révélation divine a aussi jeûné. Mais l'islam dit que le jeûne va plus loin que ces communautés. Donc, le jeûne a été prescrit à bien des générations avant nous.

Quelles sont les comportements à observer pendant le jeûne ?

Pendant le jeûne du ramadan, il y a trois types de fidèles musulmans. La première catégorie, c'est ce qu'on peut appeler le commun des gens. En s'abstenant de manger pendant le jeûne, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, on évite tout ce qui peut rompre notre jeûne. C'est le jeûne du commun des gens et le plus bas d'ailleurs, en termes de classement.

Le deuxième niveau du jeûne, c'est celui qui implique le cœur, c'est-à-dire jeûner en impliquant son cœur, en l'orientant vers Allah subhana wa ta'ala. En plus de ne pas boire, manger, etc., le cœur tout entier est en dévotion avec Allah. Le troisième niveau est un jeûne qui consiste à impliquer le cœur et tous les autres membres du corps. Quand on jeûne, c'est une discipline générale pour tout le corps. Le prophète (SAW) a eu à dire qu'il y a bien des gens qui, à la fin de leur journée de jeûne, ne vont récolter que la faim et la soif.

C'est pour dire que ne pas manger et laisser divaguer ces organes de sens, amoindrit la qualité du jeûne. Donc, le comportement qui est attendu du musulman, c'est d'être dans cette 3e catégorie et par ailleurs d'exceller dans les bonnes œuvres. Car, c'est le mois pendant lequel la bonne œuvre est récompensée.

« Une injection de quinimax ou de vogalène n'est pas interdite car le but n'est pas nutritif »

Les prières surérogatoires, quand elles sont effectuées pendant le mois du ramadan, sont récompensées comme des prières obligatoires et la prière obligatoire, faite pendant le jeûne, est récompensée 70 fois mieux qu'en dehors du mois de ramadan. La lecture du Coran, on n'en parle pas, car le Prophète (SAW) dit que pour chaque lettre lue, nous avons 10 récompenses. Pour la simple expression « Bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim » qui comporte 19 lettres, vous avez 190 récompenses. On s'abstient de tout ce qui peut rompre le jeûne, on multiplie les bonnes œuvres et on oriente ses organes vers Allah. Il faut aussi et surtout s'abstenir des péchés.

Quels sont les interdits pendant le mois du ramadan ?

Pendant le mois du ramadan, ce qui est interdit bien évidemment, c'est ce qui rompt le jeûne. Donc, manger, boire, avoir des relations sexuelles avec son épouse pendant la journée du jeûne. C'est-à-dire que du matin jusqu'au coucher du soleil, les rapports sexuels avec son épouse sont interdits. Mais dans la nuit, cela n'est pas interdit. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que particulièrement sur cette question, j'ai dit plus haut que nous devons discipliner nos yeux, notre langue, donc tout ce qui peut nous pousser à pécher par la langue ou les yeux (... ).

De façon générale, le Prophète (SAW) dit que celui qui croit en Dieu, le jour de la résurrection, qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise. Donc, en dehors du ramadan, on a cette discipline, pendant le mois du jeûne du ramadan, on doit l'appliquer. Dans la Sourate 17 du Coran, Allah dit que « de la vue et de l'ouïe, vous serez tous interrogés ». C'est-à-dire que de l'utilisation que nous faisons de nos organes de sens, nous rendrons compte le jour de la résurrection. Pour résumer, je vais insister sur trois éléments, Le Prophète (SAW) dit : « Dieu ne tient pas rigueur à ma communauté lorsqu'elle commet trois types de péchés : le péché par oubli, le péché sous la contrainte et le péché par ignorance ».

Donc, pendant le mois du ramadan, celui qui oublie qu'il a jeûné et qui boit, dès qu'il se rappelle qu'il a jeûné et qu'il rejette tout ce qu'il a dans la bouche, tout ce qui est déjà parti dans son corps ne rompt pas son jeûne. De la même manière pour la nourriture. Aussi, celui qui, dans son rêve, fait un rêve érotique pendant qu'il dort, il n'a aucun péché à avoir. Pour ce qui est des soins médicaux, il n'est pas interdit de recevoir une injection tant que l'injection n'a pas une valeur nutritive. Mais, une perfusion pendant le jeûne est interdite, parce qu'elle nourrit le corps. Une injection de quinimax ou de vogalène n'est pas interdite car le but n'est pas nutritif.

Autre élément, c'est qu'il est permis de donner son sang pendant qu'on jeûne, si l'on ne craint pas que le don nous affaiblisse au point qu'on ne soit pas obligé de rompre le jeûne. Pendant ce temps, si le patient n'a personne d'autre pour lui apporter son sang, alors il est autorisé à donner son sang pour sauver cette personne malade. Car, sauver la vie d'une personne est bien plus important que d'observer le jeûne selon ce que l'islam nous dit. Pendant le jeûne, il n'est pas non plus interdit d'utiliser sa brosse à dents ou son cure-dents pour se nettoyer les dents. Ce sont de mesures d'hygiène. Le Prophète (SAW), quand il revenait à la maison, la première chose qu'il faisait, c'était de se curer les dents. Il détestait particulièrement l'odeur des aisselles et la mauvaise haleine.

Quelles sont les conditions à remplir pour réussir son jeûne ?

La première condition, c'est la bonne intention. Le hadith dit que les actes ne valent que par intention. Chacun sera récompensé pour ses actions, à la hauteur de l'intention qu'il a utilisée pour agir. Deuxièmement, il y a des questions de motivations. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas observer le jeûne comme une contrainte, mais comme un acte d'amour. Car l'obéissance à Allah est un acte d'amour qu'on Lui témoigne.

« Le ramadan n'est pas une parenthèse »

Donc, c'est par amour pour Allah que nous jeûnons. Ce n'est pas parce qu'on est obligé de le faire. Car ici, on doit prendre le plaisir de faire plaisir à Allah. Le troisième élément, il faut savoir évaluer son jeûne et le Prophète l'a dit : « Il y a des gens qui, à la fin de leur jeûne, ne vont récolter que la faim et la soif ». Donc, nous devons faire attention à ne pas perdre la valeur de notre jeûne. A la fin de la journée, c'est de se poser les questions suivantes : Qu'est-ce que l'on a fait comme bien ? Qu'est-ce que l'on a fait comme mal ? Comment doit-on se repentir ? Comment améliorer ceci ou cela ?

Et Omar Bun Khattab a raison de dire que l'homme sage, c'est celui qui se demande des comptes avant qu'on ne le lui demande. Donc, l'on doit se demander des comptes chaque soir. A la fin du mois de ramadan, on doit se rappeler également que le Coran a dit, dans la sourate 2 au verset 187, que « le jeûne nous a été prescrit afin que nous atteignions la piété ».

Donc, on doit être en mesure de faire une photographie de soi-même, moralement et spirituellement avant le ramadan, de cibler nos défauts à corriger et nos qualités à améliorer. A la fin donc du mois de ramadan, nous pouvons nous évaluer pour trouver les bonnes mesures afin de continuer sur cette lancée et ne pas régresser car le ramadan n'est pas une parenthèse. Nous devons être en mesure de changer à travers le mois du ramadan. Enfin, il faut multiplier les bonnes œuvres.