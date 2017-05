Egypte: Crash du vol MS804 d'EgyptAir - Du matériel Apple à l'origine de l'accident?

Des produits du géant américain Apple seraient-ils à l'origine du crash d'EgyptAir ? Il y a un peu plus d'un an, le vol MS 804 reliant Paris au Caire s'était abîmé accidentellement en mer, causant la mort de 66 personnes. Aujourd'hui, les juges d'instruction en charge de l'enquête s'intéressent de près à la piste d'un incendie dans le cockpit. Et, à l'origine de ce feu peut-être, du matériel Apple.

En visionnant les images des caméras de surveillance de l'aéroport de Roissy, et en réalisant un zoom à l'intérieur du cockpit, les enquêteurs ont identifié la présence de produits Apple : un iPhone et un iPad. Trois experts ont donc été nommés pour faire passer une série de tests à des appareils similaires.

Emballement thermique

Parmi eux, un chercheur au CNRS, un docteur en physique des solides et un ingénieur spécialiste des piles. Ils vont, par exemple, devoir provoquer un emballement thermique des batteries pour calculer la puissance du rayonnement de chaleur et les fumées qui s'en dégagent. Et ainsi savoir si la surchauffe d'un appareil Apple pourrait être à l'origine d'un incendie dans le cockpit ou même avoir asphyxié les pilotes et donc causer la crash de l'avion.

Produits Apple rigoureusement testés

Pour l'instant, la société américaine précise qu'elle n'a pas été contactée par les experts mais se dit prête à répondre à toutes leurs questions. Avant de rappeler que tous les produits Apple sont rigoureusement testés. Mais, s'ils sont positifs, les résultats de cette enquête pourraient bien faire trembler le géant américain.