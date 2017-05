Tunisie: Vivre avec le dinar, le brouillard... et toujours l'espoir ?

document

Dostoïevski est, probablement, le plus important écrivain russe du XIXe siècle, né à Moscou et mort à Saint-Pétersburg, deux magnifiques villes-musées de la Russie, de culture, de mouvements et d'histoire.

C'est un écrivain toujours admiré, qui fut un homme marqué et déchiré par une enfance difficile et des engagements multiples, y compris politiques, qui lui ont coûté éloignements et maladies.

Il n'a jamais perdu l'espoir de voir ses rêves pour lui, son pays et l'humanité, prendre la forme d'une réalité qu'il espérait tant.

Cet espoir que nous devons garder vivant, au moment même où notre monnaie flirte, voire enjambe, la barre des 2,50 dinars pour un 1 euro.

Il s'agit d'une barre symbolique, et la franchir signifie que tout deviendra possible pour les mouvements à venir du dinar, en attendant de le voir tutoyer, voire s'effondrer peut être dans un futur pas très lointain, devant une autre déconvenue, celle de l'euro à plus de trois dinars.

Dans les toutes premières années de sa création, l'euro valait à peine un dinar deux cent cinquante millimes, puis un dinar cinq cents en 2005.

Il flirte avec les deux dinars en 2011, et prés de deux dinars quatre cents millimes en 2016, pour se situer autour de 2,64 aujourd'hui après avoir culminé à 2,74 le 25 avril dernier, soit pas très loin de deux fois et demie son cours d'introduction d' il y a une vingtaine d'années!

Garder l'espoir vivant, c'est probablement ce qu'il nous reste de plus difficile et de mieux à faire.

La symbolique de la monnaie est forte, et tout le monde comprend à présent, expert distingué ou humble citoyen, ce que la baisse du dinar traduit, à savoir un renchérissement des produits importés et conséquemment un appauvrissement du pays, et de chaque Tunisien.

Cela étant, cette situation n'arrange pas nos affaires, qui vont désormais subir le renchérissement des produits et plus largement de l'inflation importée.

La précédente ministre des Finances, qui a insinué une lapalissade partagée et connue de tout le monde, n'a pas freiné la baisse de dinar c'est évident mais n'a pas été le déclencheur de la chute inexorable de notre monnaie, depuis près d'une décennie en mode glissade constante, avec des périodes d'accélération, comme ce fut le cas tout récemment.

Cette baisse du dinar par rapport à l'euro est la traduction, principalement, du différentiel d'inflation entre la zone de la monnaie unique et celle du dinar.

Elle s'explique surtout par l'écart qui existe entre le besoin d'achat de l'euro et celui du dinar.

En effet, et avec tout le respect que nous devons à notre monnaie, elle n'a pas la même force d'attraction que celle de l'euro, pour de multiples raisons.

La faiblesse de notre monnaie, c'est l'image de notre économie vacillante

En effet, la monnaie unique, l'euro, est le porte-drapeau financier d'une vaste zone économique de plusieurs centaines de millions de consommateurs et producteurs.

L'Europe est le plus grand ensemble économique mondial, dispose d'avantages comparatifs variés, dans les industries de production, dans les services, touristiques particulièrement, dans les activités du savoir, dans le digital, et dispose d'atouts puissants tous azimuts.

La Tunisie est un petit pays en comparaison, plus dépendant de l'Europe, que cette dernière ne l'est de nous.

Le résultat est que nous sommes bien plus demandeur de sa monnaie qu'elle ne l'est de la nôtre.

Ce différentiel creuse l'écart en faveur de l'euro plus demandé et le dinar qui l'est moins.

Notre balance commerciale avec l'Europe est en déficit et ce dernier s'est aggravé largement depuis 2011, en raison de l'affaiblissement de notre production pour les raisons que tout le monde connaît.

De plus, avant 2011, la Tunisie disposait d'un secteur des services, qui se défendait grâce principalement à l'activité touristique, excédentaire, ce qui allégeait sensiblement le déficit entre la demande de la monnaie européenne et celle du dinar.

Depuis 2011, cette situation n'a pas survécu à notre nouvelle réalité : tourisme en berne et secteurs de l'énergie et des industries exportatrices en chute libre, tous les trois ont eu raison de la résilience de notre monnaie, moins convoitée forcément que par le passé.

L'euro à trois dinars ?

L'euro à trois dinars, ce n'est pas une probabilité mais bien une possibilité, si rien ne vient mettre un terme à cette situation de déclin de nos principaux secteurs d'activité.

Quelle est cette mécanique récessive qui nous dévore et qui peut nous conduire à cette faiblesse aggravée de notre monnaie ?

C'est une chaîne peu vertueuse : déficit politique, celui du manque de commandement, de la dispersion, de la zizanie, accompagné du choc social frontal, pas encore brutal, mais lancinant, et qu'on le veuille ou pas triomphant au niveau des commandements, qui font que le gouvernement des travailleurs est vraisemblablement plus agissant que toute autre institution du pays.

Cette situation est réelle, mais pas aussi dommageable qu'elle n'en a l'air, dans l'état où se trouve le pays, car en l'absence d'un tel spectre, c'est l'Etat qui se retrouverait en opposition directe avec des groupes non encadrés, qui peuvent s'adonner aux surenchères, généralement difficilement maîtrisables.

Les syndicats ont un rôle régulateur des crises sociales et il n'est pas mauvais que l'Ugtt soit une organisation forte, tant qu'elle ne verse pas dans l'hégémonie, ce qu'elle évite de faire aujourd'hui quoi qu'on en dise.

Car s'il y avait des crises sociales encore plus anarchiques et durables, notre économie, si altérée présentement, serait démantelée, ce qui nous ferait fuir les quelques touristes qui nous restent, et fermer de nombreux marchés d'exportation.

Une telle perspective entraînerait, un peu plus, la chute du dinar, renchérirait nos produits importés et réduirait drastiquement nos réserves en devises, synonyme d'une attaque, une de plus, contre notre monnaie.

Pour le moment, les nouvelles ne sont pas bonnes, nous avons une inflation non circonscrite, qui risque d'enflammer la sphère sociale, faute d'un début de solution à la hausse vertigineuse du coût de la vie, du chômage massif dans les villes et les régions, et qui rend la pauvreté si dure à supporter par ceux qui la subissent.

Et surtout la sphère politique nous offre un brouillard bien chargé, qui rend toute anticipation sur notre futur incertaine, voire improbable.

Et incertaines les spéculations sur notre économie, et fortes les inquiétudes sur la santé de notre devise.

Comment nous en sortir dans cette période de crise morale sans précédent ?

Nous avons cumulé beaucoup trop d'insuffisances, pour penser que nous pourrions nous en sortir vite et bien.

Donc patience et endurance, pour nous tous qui avons contribué à cette descente collective aux enfers de la violence, du désordre social, de la controverse permanente, du déni d'autrui, et de l'amour de soi porté comme un trophée !

Ce n'est pas en vingt-quatre heures que nous pourrions redresser la barre et il faut avoir l'honnêteté, pour ceux qui sont ou seront aux commandes du pays, de l'affirmer haut et fort, pour ne pas attiser une fois de plus les désillusions, les déceptions et les oppositions.

Il faudrait rompre avec cette habitude tunisienne de faire croire que tout deviendrait possible dès lors qu'on vous octroie un blanc seing à vous, seulement à vous.

Et arrêter de prendre les Tunisiens pour des naïfs et des crédules.

Ils le sont d'autant moins qu'ils ont été sevrés de promesses non tenues.

Que reste t-il ? La pédagogie et le parler-vrai !

Cet effort, il faudra le faire coûte que coûte pour réconcilier la classe dirigeante, tout particulièrement, et politique en général, avec le citoyen qui a perdu confiance.

Car aucune politique de redressement ne pourrait être mise en œuvre avec des chances raisonnables de réussite si elle n'obtenait pas l'assentiment des citoyens.

Cet assentiment est essentiel, car il permet aux dirigeants de mettre en œuvre leur politique dans une quiétude, même relative, sans laquelle rien ne peut être conduit avec succès.

Des lors que cette étape est franchie, il est nécessaire de prendre des mesures de nature à alléger le fardeau qui règne sur l'esprit d'entreprise : en favorisant l'initiative privée, en diminuant les entraves administratives, qui pèsent si lourdement sur la conduite des affaires.

Nous devons libérer les énergies et les synergies, et freiner la tendance naturelle des gouvernements, à encombrer l'entrepreneur de directives contre-productives, et de charges excessives.

A cet égard, les allégements de ces derniers jours ne seront jamais des pertes sèches pour l'Etat, mais bien des manques à gagner temporaires générateurs de la dynamique entrepreneuriale et des gains subséquents.

Les gouvernements successifs ont eu maille à partir avec les oppositions de toutes sortes, partisanes, syndicales, sociétales, et même situation inattendue de celles à visage découvert en provenance de leurs propres régiments, de leurs propres soldats, de leurs propres hommes insatisfaits de leurs situations personnelles dans cette grande kermesse politique de l'ambition effrénée et de l'insatisfaction partagée.

Tous ces mouvements d'ambition et d'aigreur se faisant sous le regard goguenard et assassin des médias.

Ce grand déballage, ce brouillard de l'incivisme, de l'inculture et de l'indiscipline républicaine s'est propagé y compris à des personnalités de haut rang supposées concourir à la réussite de l'expérience démocratique de notre pays.

Hier, aujourd'hui, l'Isie se manifeste par une démission tonitruante de son président et de deux autres de ses membres, dans des conditions très surprenantes, puisque mal expliquées, ce qui a laissé la porte ouverte à toutes les supputations, traductions, questionnements et allumé le feu de la discorde entre les supposées élites, en plus de la menace qu'elle fait peser sur le processus électoral à venir.

La politique spectacle

La démocratisation supposée de nos institutions nous fait vivre de drôles de situations : désormais dans ce grand brouhaha, la parole est à celui qui l'arrache, à celui qui sait s'en servir, avec les moyens du temps présent : insinuations, hurlements, vociférations sont légion, les médias et le personnel politique ayant compris que le pugilat fait recette.

Les répercussions fâcheuses que ces guerres peuvent avoir sur leur public assoiffé de vérités ( ?), et toujours contraint à digérer des échanges en dessous de la ceinture, sont hélas mal évaluées, voire sous-estimées.

Résultat des courses, le Tunisien lambda est écœuré par le spectacle d'élus tonitruants dans la petite lucarne, qui abaisse l'élite, et encourage les autres à faire pareil.

Comment s'étonner dès lors que la contestation tous azimuts s'installe et pointe du doigt les gouvernants chargés de tous les maux, de toutes les incohérences, et de toutes les incompétences.

De leur côté ceux qui évitent de participer à ce théâtre d'ombres mettent tout le personnel politique dans un même panier, attitude incontrôlable et combien dommageable à notre vie que beaucoup souhaitent apaisée, laborieuse et démocratique.

Ce genre de situations, «du tous pourris», scandé à satiété, ne peut nous conduire qu'au déni de l'autre, et à l'émergence des extrêmes.

Mais surtout ne facilite pas la solidarité des forces vives du pays, qui devraient désormais œuvrer dans la quiétude, à faire revivre les espaces de production, de création et d'organisation de notre univers altéré et maltraité.

Quel rapport y a-t-il entre ces blessures morales et le rétablissement de nos moyens et rythmes de production et de création ?

C'est simple, nul ne peut offrir le meilleur pour son pays, s'il n'existe pas un climat propice à la paix civile, à la paix des braves, de celle de toutes les forces vives du pays.

Si désormais les ambitions et les querelles se taisent, et que la raison reprend droit de cité, alors le pays pourrait demander à juste titre, aux forces de création, à celles du travail et de la production, à toutes ses intelligences, d'oublier l'inertie qui s'est emparée de nous tous, de déployer nos ailes et avancer dans la bonne direction.

Conclusion

Il fait soleil sur la Tunisie, le mois de mai est souvent beau, dans ce merveilleux pays à l'histoire si ancienne, multiple et brillante, dont les restes sont enracinés dans notre sol et notre sous-sol.

Ceux qui connaissent la Tunisie à travers son histoire, sont éblouis quand ils la visitent, par Carthage, Dougga, El Jem, Thuburbo Majus , son Sud lumineux, ses plages et ses villes arabes, qui règnent sur notre territoire.

La Tunisie c'est une histoire, une civilisation et toujours une culture.

Il y a quelques jours sur une radio nationale, une émission était consacrée à feu Hassen Hosni Abdelwahab.

Tout un chacun pouvait se demander comment une personne à elle seule, feu Hassen Hosni Abdelwahab, pouvait avoir accompli autant de réalisations, dans le domaine de la culture mais pas seulement, avoir autant voyagé et fréquenté des icones comme lui à l'instar du baron d'Erlanger et de l'immense écrivain Taha Hussein, pour ne citer que ces deux là, alors que n'existait ni internet, ni les I-Phone et les I-Pad, et que les liaisons étaient bien moins performantes qu'elles ne le sont aujourd'hui.

C'est toute la force ancestrale du Tunisien aux multiples talents et visages !

Aujourd'hui, autre époque autres habitudes : au parlement et ailleurs, sur les plateaux télévisés, à longueur de journée, ça se discute et ça se dispute.

Il n'est question que de cela, ambitions étalées, et critiques acerbes argumentées !

Avec des surprises de taille, la démission de trois membres importants de l'Isie, censés préparer les prochaines échéances électorales, les municipales, et qui seraient en «bisbille» avec leurs autres compagnons, au point de préférer quitter le navire.

Il s'agit de personnalités non négligeables, les membres de l'Isie, qui représentent la fine fleur de nos intellectuels et de nos compétences !

Dans ces conditions comment reprocher au citoyen lambda, celui qui ne dispose de rien, ni d'éducation, ni de moyens, ni d'espérances, de manifester son désaccord, et son mécontentement ?

Nous vivons plus dans le brouillard que dans l'espoir, car les choses, surtout les mauvaises, nous viennent par surprise, à l'instar de l'épisode fâcheux en cours de l'Isie, inattendu il faut bien le reconnaître.

Elles produisent un effet néfaste sur notre économie, sur notre société et donne une si terrible image de notre pays.

Car tout est lié, si le climat général du pays se dégrade, c'est notre commerce et nos services, qui seront affectés négativement, tout particulièrement le tourisme, grand pourvoyeur de devises.

Les monnaies étrangères justement nous en avons besoin, pour pouvoir rembourser nos dettes, pour nos importations, celles qui sont nécessaires, et pour les services.

Il nous les faut, pour réduire le déficit de notre balance des paiements, et pour que nos institutions de régulation, à l'instar de la Banque centrale, puissent travailler avec un minimum de tranquillité.

Le dinar il faudra vivre avec, et pas trop lui demander, car c'est le Tunisien, vous et moi, qui par son comportement concourt en fin de compte à lui fixer sa parité.

Donc, reprenons le chemin du vivre-ensemble, de l'effort partagé, et faisons un effort d'humilité, de volonté de se dépasser, afin que le calme reprenne droit de cité dans ce pays, que l'économie reparte, que nos productions et nos services reprennent, surtout le chemin de l'export.

Et que notre civisme retrouvé et assumé nous conduise sur le chemin de la rationalisation de nos importations, en les limitant aux plus essentielles, et qu'en fin de compte nous puissions retrouver notre âme de combattant pour notre économie et son principal porte-drapeau, le dinar.

Notre économie et nos finances retrouvant leur ardeur, nous feront vibrer d'espoir et de bonheur !