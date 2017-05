Tunisie: Les équipes de contrôle sur le qui-vive

Le directeur de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement, Mohamed Rabhi, a indiqué hier que 180 équipes de contrôle d'hygiène ont été formées afin d'assurer les opérations d'inspection et de contrôle dans les différentes régions du pays, ainsi que la formation des équipes mixtes en coopération avec les ministères de l'Intérieur, de l'Industrie et du Commerce.

Rabhi a ajouté, lors d'une conférence de presse consacrée aux préparatifs pour le mois de ramadan, que des instructions ont été données aux contrôleurs sanitaires pour appliquer rigoureusement la loi contre les contrevenants durant le mois de ramadan.

L'application de la loi pourrait aller même à la fermeture des locaux de commerce en infraction et qui ne respectent pas les règles d'hygiène, sachant que le mois de ramadan coïncide avec une hausse des températures qui nécessite des normes d'hygiènes précises pour éviter toute intoxication, a-t-il souligné.

Une disparité dans l'application des décisions et propositions de fermeture est enregistrée au niveau des autorités régionales, a fait remarquer Rabhi, affirmant que l'objectif cette année serait d'atteindre une réaction, de la part des autorités dans les régions, avec les décisions de fermeture.

Seront ciblés notamment les produits de grande consommation dont le lait, la viande, le poisson ainsi que les dépôts de stockage des produits alimentaires, a rappelé Rabhi.

Les équipes seront mobilisées durant toute la journée même pendant les heures de pointe et avant la rupture du jeûne pour concerner les espaces et les locaux de commerce alimentaire, a encore dit la même source.

Le contrôle d'hygiène concernera également, lors de la deuxième moitié du mois de Ramadan, les jouets pour enfants et les produits alimentaires exposés à la vente dans les espaces de loisirs ainsi que les locaux de confection de pâtisserie. Des équipes de contrôle seront mobilisées la nuit, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Leïla Alouan, chef de département à l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire, a présenté un ensemble de conseils pendant le mois de ramadan appelant à consommer de la nourriture saine et équilibrée. Des modèles de repas équilibrés et aidant à une meilleure gestion ont été recommandés.