Tunisie: A forces égales

En lever de rideau de la finale hommes, aura lieu la finale des féminines. Elle opposera le Club Africain à Mégrine Sport handball. Le Club Africain a déjà remporté le championnat national et vise la 25e Coupe de son histoire et un énième doublé.

La riposte des Etoilés est aussi attendue. On espère voir à l'œuvre une équipe étoilée accrocheuse, et que le meilleur gagne!

Cette rencontre sera sans doute la dernière du duo clubiste Mohamed Soussi et Amine Bannour. On s'attend à ce que les deux joueurs se donnent à fond pour essayer d'offrir le titre aux leurs.

Le Club Africain aura peut-être un léger avantage sur son adversaire, celui de disposer d'un effectif un peu plus garni que celui de l'Etoile. On s'attend à un match relevé, un plateau de choix.

Ce sera une véritable partie d'échecs entre Hafedh Zouabi et Sami Saïdi. Les deux entraîneurs maîtrisent leur sujet et vont essayer de gagner et d'offrir une énième Coupe à leur équipe respective.

Pour panser leurs plaies, CA et ESS vont essayer de gagner la Coupe de Tunisie. Les Clubistes chercheront à brandir la vingtième de leur histoire et les Etoilés d'ajouter une septième à leur palmarès.

