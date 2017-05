Tunisie: Mesures spéciales pour le mois saint

Cela a permis de relever beaucoup d'infractions surtout au niveau de l'hygiène et des amendes et beaucoup de P.V. économiques ont été infligés à différents locaux publics.

Or, on sait que ces huiles, qui se font rares à l'approche de Ramadan, sont destinées normalement aux catégories sociales défavorisés.

En outre, des quantités supplémentaires d'huiles végétales subventionnées seront distribuées aux industriels spécialisés dans le conditionnement et aux commerçants tout en luttant contre la contrebande, sachant que 80% des bénéficiaires l'utilisent dans les restaurants et les pâtisseries.

Notons dans ce contexte que la direction régionale du commerce, l'Utap, l'Utica et les responsables régionaux ont mis en œuvre une stratégie visant à éviter toute pénurie surtout en ce qui concerne les produits de base tels que les fruits, les légumes, les viandes, les laitages, les œufs et les légumes verts à feuilles.

La volet culturel comprend 480 activités et manifestations variées qui créeront une bonne ambiance dans les zones les plus reculées.

C'est que le volet religieux comprend cette année la programmation dans toutes les délégations de plus de 10.000 conférences théologiques, de causeries et d'évocation du Hadith.

Et en prévision du mois saint, plusieurs réunions ont eu lieu au siège du gouvernorat en vue du bon déroulement de Ramadan sur tous les plans. Le programme détaillé des activités socio-économiques et religieuses a été dévoilé.

