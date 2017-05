Tunisie: On ne change pas un produit gagnant

Avec cette programmation et celles des autres chaînes que nous avons déjà publiées, le téléspectateur aura l'embarras du choix et on espère qu'il aura du mal à succomber à la tentation des autres chaînes arabes qui offrent à leur tour d'autres propositions, une autre esthétique et un produit qui se défend, attire et séduit.

La seconde partie de Flash Back de Mourad Ben Cheikh ne sera pas diffusée sur Al Hiwar, cette année et bascule sur Attassia. Un produit qui vaut le détour vu la qualité de son scénario et la belle brochette de ses comédiens.

