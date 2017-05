Tunisie: Le ciel, des visages et des barreaux

Encore une fois, Atef Maâtallah réussit à nous submerger et à nous emporter par la puissance figurative qui émane de ses œuvres. Un coup de crayon fragile et incisif à la fois qui met en scène et en lumière ce qui ne se donne pas à voir.

S'hab /S'me est son histoire à lui, celle de ses compagnons mais aussi celle de bien d'autres encore. «Les événements se déroulent dans un endroit où la seule vue du ciel nous manque, celle des arbres et même leurs épines... », note Atef Maâtallah.

Réminiscences d'une éprouvante expérience que l'artiste a partagée avec ses amis (soupçonnés d'activités terroristes, ils se retrouvent finalement en prison pour consommation de cannabis). Une biographie sincère qui raconte, qui présente et représente, sorte d'échos de ses mémoires qui resurgissent, éclatent et s'exposent.

Des faces aux expressions lourdes, obscurcies par les jeux d'ombres, le vide glacial des murs carcéraux, des lits muets et des couvertures fleuries... des insectes qui s'incrustent ça et là... Des têtes lourdes penchées vers le bas.

Les portraits de Atef Maâtallah et de ses amis surgissent dans ce vide rempli par le froid et l'angoisse. Des œuvres qui nous inondent de sincérité, nous donnent à voir et à ressentir mais aussi qui nous laissent deviner avec leurs hors-champs et leurs cadrages spécifiques.

L'artiste, à travers ses saisissants dessins, se joue des codes de la figuration narrative, ramène une lecture autre, un devenir autre au dessin qui s'affranchit du cadre du support blanc ... Etale ses lignes pour s'enraciner dans les dédales de notre mémoire, ses hachures nous happent mais l'on sort tout de même avec un fort sentiment de paix intérieure...

Maher Habib Gnaoui et Ala Eddine Slim se joignent à lui à travers leurs installations pour parler de la nécessité de raconter, de saisir ce que révèlent les intermédiaires, le ciel, l'écran, les barrages et les frontières... A voir absolument !