Tunisie: Régularisation de la situation de 1.032 associations

Intitulée « Nofslouha » (Qu'on en finisse), cette campagne avait pour objectif de permettre aux associations concernées d'avoir accès au finalement et de bénéficier d'une publication officielle induisant à la reconnaissance administrative.

Elle a débuté le 1er avril 2017 au bureau du Pasc de Médenine et a pris fin le 30 du mois au centre Ifeda à Tunis.

Promotion de la gouvernance ouverte

Déployée dans tous les gouvernorats, l'équipe du Pasc s'est mobilisée pour identifier, trouver les coordonnées et contacter ces associations afin de les informer de ladite campagne et de les inviter à se présenter le jour J munies de leurs dossiers, selon un calendrier bien défini.

Du côté de la direction générale des associations et des partis politiques, une équipe mobile à sa tête le directeur général s'est déplacée d'un gouvernorat à l'autre pour traiter les dossiers séance tenante avec l'appui de l'équipe du Pasc.

Les sessions ont eu lieu dans les locaux du Pasc ou des municipalités du gouvernorat en question et au siège d'Ifeda à Tunis, facilitant la tâche aux associations des régions qui, autrefois, étaient contraintes de se déplacer à la capitale pour tenter de régulariser leur situation administrative.

Les statistiques des associations régularisées enregistrées par gouvernorat se présentent comme suit :

- Médenine : 94

- Tataouine : 45

- Gabès : 57

- Kairouan : 24

- Mahdia : 32

- Sousse : 61

- Monastir : 34

- Sfax : 34

- Gafsa : 67

- Kébili : 33

- Tozeur : 17

- Kasserine : 60

- Sidi Bouzid : 69

- Le Kef : 18

- Siliana : 19

- Jendouba: 13

- Béja: 13

- Nabeul: 34

- Zaghouan: 8

- Manouba: 9

- Bizerte: 37

- Ariana: 52

- Ben Arous: 18

- Tunis: 184

Cette initiative rentre dans le cadre de l'appui et de la promotion de la gouvernance ouverte (OpenGov) et de la décentralisation et la consolidation de l'approche participative dans la relation de la société civile avec les autorités publiques.

Ainsi, 1.101 associations ont pu bénéficier de ce travail de proximité sans avoir à se déplacer des kilomètres ni à attendre une réponse par courrier qui tarderait à venir.

Les résultats obtenus à la suite de cette campagne sont plutôt positifs dans la mesure où plusieurs associations qui étaient en déliquescence ont pu être ranimées et l'engagement citoyen des acteurs associatifs a été renouvelé après des mois voire des années d'attente et de désespoir.

La réussite de la campagne « Nofslouha » a donné une image concrète et resplendissante de ce que peut être une administration décentralisée, proche du citoyen mais également une administration qui aille dans le même flux de progrès que ne l'est la société civile.

Ce nouveau mode de gouvernance, qui relève d'une vision stratégique de la gestion des affaires publiques et locales, est judicieux. La démocratie serait un vain mot si elle ne tient pas compte de la cohésion sociale et de consensus sur toutes les thématiques et tous les axes de réflexion pour un modèle de développement meilleur.

Aussi, le développement requiert de la transparence, de l'efficacité et l'efficience de l'administration publique locale.

D'où l'importance des réformes à engager au niveau de l'administration pour qu'elle soit toujours proche du citoyen et de la société civile. La campagne organisée a été d'un grand apport pour les associations dont la situation n'est pas régularisée.

Elles ont un rôle de premier ordre à jouer en Tunisie pour assurer son progrès et sa prospérité en impliquant toutes les parties prenantes, y compris les citoyens de l'intérieur du pays. Espérons que de telles initiatives seront renouvelées, vu leur impact attendu sur les activités des associations.