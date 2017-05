Tunisie: De bonnes perspectives et des insuffisances à combler

A noter que l'enquête a abordé également l'Accord de libre-échange complet et approfondi (Aleca), avec 32% des entreprises interrogées déclarant qu'il aura des répercussions positives, mais plus de la moitié ont préféré ne pas donner de déclarations (53%).

Pour les sociétés non totalement exportatrices, il s'agit aussi de la simplification des procédures administratives (44%), l'organisation du port de Radès (11%), la stabilité du gouvernement (11%) et une loi fiscale claire (11%).

D'ailleurs, 80% des entreprises non totalement exportatrices indiquent qu'elles souffrent de la bureaucratie contre 7% des entreprises totalement exportatrices. Pour 45% des entreprises locales, les coûts de transport sont un élément négatif et 40% se sont plaints de grèves sauvages.

Il en ressort l'évolution du taux de change pour 55,3% d'entre elles, la coopération avec l'AHK pour 44,7% et l'engagement des employés pour 41,5%. Les facteurs négatifs concernent essentiellement les problème administratifs et procédures d'autorisation (54,3%), l'insécurité générale (44,7%) et le niveau et l'évolution du coût de travail (38,3%).

Pour les prévisions d'investissement, il y a un sentiment d'attente, exprimé à travers l'enquête. 12% des entreprises comptent réduire leur volume d'investissement en 2017 et 38% souhaitent investir plus.

En termes de handicaps, l'incertitude politique et sociale reste importante pour 79% des entreprises, en plus de la rigidité administrative qui a baissé par rapport à 2016, soit 59% contre 69% en 2016, mais qui reste toujours importante, selon M. Dabeche.

Il n'est plus considéré comme un atout, à cause de l'effet rétroactif de la contribution exceptionnelle de 7,5 imposée aux sociétés totalement exportatrices», affirme Ibrahim Dabeche, nouveau président de l'AHK Tunisie.

