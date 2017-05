Tunisie: « Une décision importante pour la relance de l'investissement »

Cette augmentation du taux d'intérêt directeur par la BCT intervient à deux niveaux. Le premier niveau est le marché monétaire. Quand il y a une pression sur le dinar, avec une épargne faible, on augmente le taux directeur pour encourager l'épargne et améliorer la valeur du dinar.

Cela a été effectué après la dernière chute vertigineuse du dinar. On s'attend à ce que l'encouragement à l'épargne, en plus de réduire l'inflation, induise une relance de l'investissement ainsi que la création et l'extension de projets.

Le premier niveau est le marché des crédits, puisque cette augmentation pourrait le réguler, en réduisant les crédits de consommation. Quand il y a une inflation élevée et une pression sur les marchés des biens de consommation courante, la BCT intervient pour freiner et rationaliser les crédits à la consommation.

Et avec le mois de Ramadan, beaucoup de familles, rien que pour les dépenses alimentaires courant, contractent des crédits et dépensent encore plus. Donc l'augmentation du taux directeur sert à atténuer l'inflation et la hausse des prix.

Sur un autre niveau, l'augmentation permet d'orienter les crédits vers les marchés extérieurs. Il faut préciser que les banques appliquent un taux d'intérêt composé du taux du marché monétaire (TMM), plus le nombre de points consistant en la marge bénéficiaire, sur les crédits octroyés aux entreprises.

Donc, l'augmentation a pour objectif de réduire les marges au niveau des banques pour stabiliser les engagements des entreprises ou pour les rationaliser et les orienter vers des investissements plus rentables, qui sont des projets à courte durée de rentabilité.

A noter que le système bancaire connaît des difficultés concernant les impayés en relation avec le marché immobilier et les promoteurs immobiliers.

Quelles sont les incidences d'une telle augmentation ?

Cette opération pourra avoir une incidence sur l'épargne, en incitant à épargner plus et ainsi à booster l'investissement, puisque la rémunération sera plus importante. De l'autre côté, elle a un effet sur les investissements par crédit qui seront réduits parce que le coût devient plus cher.

Le taux de change sera également impacté, reflété par une amélioration de la valeur du dinar et une réduction de l'écart de change. Aujourd'hui, l'euro s'échange à 2,7 dinars. Avec cette augmentation, il peut descendre à 2,65 ou 2,6.

Pensez-vous que la BCT procédera à d'autres augmentations dans les mois prochains?

Je pense que si la dynamique économique dont le gouvernement parle est effective et que la croissance se maintient, il ne faut pas s'attendre à une autre intervention de la BCT. Dans tous les cas, nous entrons dans une période creuse.

Je ne m'attends pas à ce que la BCT effectue une autre augmentation avant le quatrième trimestre 2017.

Il faut préciser aussi que la dernière augmentation du taux directeur est la deuxième en un mois

Il faut préciser qu'une première augmentation a été opérée récemment. Il paraît qu'elle n'était pas suffisante et elle a été relayée par cette deuxième augmentation, à cause de la réaction rude des marchés.