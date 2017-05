Tunisie: Les conditions de la femme rurale au cœur du débat

En outre, le Forum a attiré l'attention des autorités publiques sur les épreuves d'endurance subies par les femmes en milieu rural, surtout celles qui travaillent dans les différents chantiers et dans le secteur agricole.

Par ailleurs, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été organisées en vue de lutter contre les phénomènes de suicide, de l'abandon scolaire et de la violence contre les femmes.

Tous ces points et bien d'autres ont été évoqués, le 14 mai, lors du premier congrès de la section tunisienne des droits économiques et sociaux à Kairouan.

Présidant ce congrès, M. Abderrahmen Hdhili, président de l'instance centrale du Ftdes, a souligné la place privilégiée qu'occupe le Forum dans le tissu associatif et sa contribution agissante à l'impulsion de l'œuvre de développement, à l'encadrement des catégories sociales à besoins spécifiques et à la consolidation du progrès : «Désormais, pilie fondamental du processus démocratique du pays, cette organisation est devenue une véritable école de valeurs civiles, de principes de décentralisation, de justice, du respects des libertés et des droits de l'homme... », devait ajouter M. Hdhili.

Lors des débats qui ont suivi la lecture des rapports moral et financier, les congressistes ont notamment fait des recommandations concernant la nécessité de promouvoir l'animation culturelle en milieu scolaire, l'organisation de sessions de formation aux adhérents, la lutte contre la corruption, la soif en milieu rural et le chômage des jeunes, tout en encadrant les sit-inners sur le plan moral et matériel.

Election du nouveau Bureau

Notons que le nouveau Bureau du Ftdes de Kairouan se compose de 7 membres dont 4 nouveaux : Radhouen Fatnassi, Nejib Chatty, Abderrahim Garoui, Mohamed Otay, Aïda Guizani, Sawssen Jaadi et Miniar Mejbri et c'est M. Radhouen Fatnassi qui a été reconduit au poste de président.