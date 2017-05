Sénégal: Bambey / Journee de l'execellence de l'école de Rewnao - Un exemple type de réussite du PAEF

Les 52 meilleurs élèves de la localité de Rewmao, dans la commune de Refane, ont été primés à l'occasion de la journée d'excellence organisée hier, jeudi 25 mai 2017, en présence des autorités académiques et administratives.

La coordonatrice du projet d'appui à l'éducation féminine et à l'accompagnement des femmes pour un développement inclusif (Paef Plus), Mme Marie Siby Faye, présente à la cérémonie pense que cette école est un type de réussite d'association mères-élèves qui est parvenu à construire avec l'accompagnement du comité de gestion une salle de classe pour une valeur de 10 millions de F Cfa.

L'école élémentaire de Rewmao dans le département de Bambey qui compte aujourd'hui 588 élèves dont 313 filles est un exemple réussi de la scolarisation et de la réussite des filles. Les 52 meilleurs élèves de cet établissement composé en grande partie de filles, ont été récompensés à l'occasion de la fête de l'excellence.

Le Directeur de cette école élémentaire, Abdou Diallo, explique que cette cérémonie de remise de cadeaux et de bourses scolaires de 30 000 F Cfa chacun, revêt une double signification. «La première est de récompenser les meilleurs élèves pour cultiver l'excellence au niveau de notre école et la deuxième est un signe de reconnaissance à tous ceux qui nous ont soutenus», dit-il, avant de poursuivre : «la journée nous permet non seulement de sensibiliser sur l'importance de l'éducation, parce que nous n'oublions pas que nous sommes dans une zone rurale où l'éducation souffre énormément, mais aussi démontrer à la face du monde que tout est possible, il s'agit d'aller à l'école et de mieux travailler».

Cette année, il y a eu plus de filles primées que de garçons. Cela s'explique, selon M Diallo, par les résultats du Projet d'appui à l'éducation des jeunes filles (Paef). Il s'agit d'un projet élaboré par le gouvernement sénégalais et financé par la coopération italienne qui œuvre pour l'amélioration des conditions d'existence et de travail des filles. «C'est pourquoi, nous avons des résultats très satisfaisants parce que les meilleurs élèves de l'école sont des filles. Nous avions été la première école de la commune.

Mais cela fait deux ans qu'on a perdu ce rang. L 'essentiel, qu'on est parmi les 5 meilleures écoles du département, mais nous allons faire plus parce que l'excellence est notre credo Nous avions un taux de réussite de 92,66 pour cent au Cfee et 100 pour cent à l'entrée en sixième. Et nous voulons faire 100 pour cent à l'entrée en sixième et au CFEE aux prochains examens l'année dernière ».

La coordonatrice du projet d'appui à l'éducation féminine et à l'accompagnement des femmes pour un développement inclusif Paef (Plus) estime que l'école élémentaire de Rewmao est un exemple réussi du PAEF en termes de rendements scolaires, mais de réussite par rapport à l'originalité de ce projet l'appui à l'association des mères d'élèves. Pour Mme Marie Siby Faye, cette association a eu à bénéficier d'un appui du Paef pour des activités génératrices de revenus. Le contrat qui la lie à l'école, c'est qu'une partie des bénéfices soit versée au comité de gestion de l'école pour la promotion de l'éducation des filles. Nous nous sommes rendus qu'à Rewmao. Cette association s'est fortement impliquée pour la promotion de l'éducation.

A titre d'exemple, c'est cette salle de classe construite avec l'appui du Comité de gestion, mais aussi et surtout des bénéfices engrangés par ces femmes qui s'élèvent aujourd'hui à 10 millions de F Cfa. Selon lui, «l'Association mères enfants type que nous avons, c'est l'école élémentaire de Rewmao. Tout ce que nous recherchions en termes de mobilisation de la communauté, d'accompagnement de l'école, de rendements scolaires, c'est-à-dire qu'elle est une école type de réussite» a-t-il conclut.