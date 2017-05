Sénégal: Meeting de la 5ème coordinnation du parti socialiste de Grand Dakar - Jean Baptiste Diouf «charme» Benno et Tanor

Les Présidents Paul Kagamé et Macky Sall ont réceptionné le Super Prix Grand Bâtisseur… Plus »

Sur ce même point, le secrétaire national du Ps, Ousmane Tanor Dieng conforte les propos de son prédécesseur en indiquant que «le retrait des cartes d'électeurs est l'étape la plus importante après les inscriptions». «J'appelle donc tous les militants à aller récupérer leur carte et à donner une majorité considérable à la coalition Benno Bokk Yaakaar», dira-t-il.

Nombreux étaient les militants qui étaient venus prendre part au meeting du maire de la commune de Grand Dakar. Constituées pour l'essentiel d'associations féminines, elles sont habillées aux couleurs vert-blanc du Parti socialiste, et ont fait le bonheur du coordonnateur de la 5ème coordination. «Si je décidais quitter le Parti Socialiste pour fonder mon propre parti politique, il serait majoritairement constitué de ces braves femmes sur qui on peut compter», a martelé le maire de Grand Dakar.

