Sénégal: Dépense de vidange des véhicules à l'Assemblee nationale - Me El Hadj Diouf parle d'un «détournement de près de 30 millions mensuels»

Me El Hadj Diouf, qui présentait à la presse la coalition «Leral» qu'il compte mettre en place en vue des élections législatives de juillet prochain hier, jeudi 25 mai, a lâché une bombe sur la gestion du parc automobile de l'Assemblée nationale.

Le député a laissé entendre qu'il existait une surfacturation effectuée par des agents de l'Assemblée nationale sur la vidange des véhicules de l'institution.

«Il y a détournement à l'Assemblée tous les jours. Il y a des milliards qui échappent au contrôle des députés. Il y a plus de 200 véhicules à l'Assemblée. 150 véhicules des députés et le personnel, secrétaire généraux, directeur de cabinet, service de la questure etc. Et, chaque véhicule après chaque vidange facture 180.000 FCFA alors que la vidange c'est 30.000 à 40.000 F Cfa. Il y a une surfacturation de 150.000 Francs CFA par voiture et par mois. Multipliez moi cela mensuellement, cela fait 30 millions détournés à l'Assemblée nationale et 420 millions annuellement».

La rupture avec Leral

Par ailleurs, Me El Hadj Diouf a décliné sa feuille de route en perspective des législatives en lançant la coalition Léral pour apporter dit-il, «une rupture à l'Assemblée nationale».

«Nous avons osé avec la coalition des partis qui composent Leral de partir sans Benno. Nous avons besoin de liberté», s'est justifié l'avocat. Et d'ajouter : «Quand un député ne peut critiquer le gouvernement et ne peut pas dire ce qu'il pense lors des débats parlementaires, ce député n'a pas sa place à l'Assemblée nationale»

Pis, dira-t-il, «quand c'est le président qui choisit des députés, ils ne pourront jamais être des députés du peuple, mais ceux du président de la République. Ils n'auront plus aucun droit».