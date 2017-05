Sénégal: Pôle urbain de Diamniadio - Les premiers habitants attendus en fin 2017

La Délégation Générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose(Dgpu) a procédé, le mercredi 24 mai, à une visite sur le pôle urbain de Diamniadio. Cette journée de visite qui marque la 3éme année depuis le lancement des travaux en 2014 sur le pôle, a été une occasion pour le délégué générale en charge de sa promotion, Seydou Sy Sall, de se réjouir de l'état d'avancement des travaux.

«Les travaux sont très avancés, que ce soit en matière de logement ou de services, d'ici la fin de l'année 2017, Diamniadio va pouvoir accueillir ses premiers résidents».

L'Université Amadou Makhtar Mbow va accueillir en décembre 2017 prés de 6000 étudiants. C'est Seydou Sy Sall qui en a fait l'annonce en marge d'une visite sur le pôle urbain de Diamniadio le mercredi 24 mai. L'ensemble des travaux de voiries et de réseaux divers, les sphères ministérielles seront livrées au mois de mars 2018. Et Seydou Sy Sall de nous faire une présentation de ce qu'il appelle «un bassin d'emplois, une concentration d'équipements, d'infrastructures et de résidences dans un espace où la majeur partie de la population pourra travailler et vivre».

Le premier arrondissement va constituer un cluster(un ensemble de machines informatiques) de l'événementiel. Ce premier arrondissement, selon lui, sera doté après le CICAD, entre autres, d'un parc d'exposition, d'un palais national, un stade omnisport d'une cité des Nations Unies et d'hôtels 5 étoiles. Le deuxième arrondissement sera celui de la promotion de l'économie de la connaissance, elle verra l'érection de l'Université Amadou Makhtar Mbow et la Cité du Savoir.

Un Centre hospitalier Universitaire également est prévu, de même que l'Institut en Recherche en Santé de Surveillance Epidémiologique et de Formation (IRSSEF) en plus de l'institut du pétrole et du gaz. Le quatrième arrondissement va abriter les domaines industriels manufacturiers. Il y est également prévu la gare des gros porteurs et le marché d'intérêt National. Le Quatrième arrondissement sera consacré aux banques et aux finances.

Ce centre des affaires va accueillir en plus de la fonction financière la fonction juridique. Le délégué Général a par la suite indiqué que ce pôle qui s'étend sur une superficie de 1644 hectares va se bâtir dans le long terme en trois phases, la phase de l'émergence 2014-2019, la phase de développement 2020-2025 et la phase de développement continue 2025-2035.