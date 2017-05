Afrique de l'Ouest: Pré-investitures aux législatives du 30 juillet - Le congo et la Guinée-équatoriale previennent Macky

La tension constatée lors des pré-investitures pour les législatives du 30 juillet au sein de la coalition au pouvoir ces derniers jours à l'intérieur du pays risque d'embraser certaines zones de la diaspora sénégalaise. Alors qu'une délégation de l'Apr est allée superviser des investitures au Congo et de Guinée équatoriale, deux émissaires des militants de l'Apr vivant au Congo et de Guinée équatoriale sont à Dakar depuis le 4 mai dernier.

Ces derniers qui prétendent être mandatés par leurs camarades pour apporter les dossiers de candidatures des personnes présélectionnées pour occuper un des deux postes de députés dévolus à l'Afrique centrale disent qu'ils ne reconnaitront aucun autre candidat en dehors de ceux dont ils ont les dossiers ici.

La coalition Benno bokk yakaar (Bby) qui, a vécu ces derniers jours ses heures les plus difficiles depuis 2012 suite à des fortes tensions constatées lors des pré-investitures pour les législatives du 30 juillet dans beaucoup de localité à l'intérieur du pays au point de pousser le président de la République à suspendre toutes les opérations est encore loin de sortir de la zone de turbulence. Pour cause, après l'intérieur du pays, c'est autour de certaines zones parmi les huit départements de l'étranger où devaient sortir les 15 députés de la diaspora sénégalaise de faire face à la menace du démon de la division.

De passages à Sud quotidien, Mamadou Ndiaye, coordonnateur adjoint de l'Apr à Pointe noire et son camarade Idrissa Sy, coordonnateur de la Cojer dans cette même ville ont formellement prédit la fin de «l'esprit consensuel» qui a toujours prévalu entre militants du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (Apr) de la République du Congo et de Guinée équatoriale.

En effet, estimant être envoyés par leurs camarades de Pointe noire et de Brazzaville pour apporter les dossiers de candidatures des huit personnes présélectionnées pour occuper un des deux postes de députés dévolus à l'Afrique centrale, Mamadou Ndiaye et Idrissa Sy ont justifié leur crainte par l'envoi par la direction de leur parti d'une délégation chargée de superviser et de ramener les dossiers d'investitures dans leur zone au moment où ils ont ces dossiers à Dakar. «Le mois de janvier dernier, le président de la République, lors d'une audience qu'il a accordée à une délégation des sénégalais de Brazzaville et de Pointe Noire, nous avait promis un député et son suppléant sur les deux postes dévolus à l'Afrique centrale.

Pour cela, il nous avait demandé de tenir une Assemblée générale en présence de tous les ressortissants sénégalais vivants dans ces deux pays pour désigner de manière consensuelle les deux personnes devant être investis. Et si jamais, on n'arrive pas à trouver un consensus, il nous a demandé de lui faire parvenir les dossiers de tous les candidats. Chose que nous avons faite et qui a nécessité notre présence à Dakar depuis le 4 mai dernier», explique Mamadou Ndiaye.

Toutefois, s'étonne Idrissa Sy: «nous avons été très surpris d'apprendre qu'une délégation de quatre responsables de l'Apr à quitter Dakar pour Pointe Noire, une semaine après notre arrivée avec les dossiers de toutes les personnes présélectionnées, pour aller superviser et ramener les mêmes dossiers que nous avons ici». Poursuivant son propos, le responsable de jeunes de l'Apr de Pointe noire ne cache pas son inquiétude sur le danger que peut provoquer cette mission sur la cohésion de leur parti.

«Cette situation nous inquiète d'autant plus que les membres de cette délégation étaient au courant de notre arrivée. En plus, ils n'ont même pas cherché à prendre contact avec nous pour voir ce que nous avons amené. Nous craignons qu'à leur arrivée sur place, ils choisissent d'autres personnes en lieux et place de ceux qui ont été investis sur la base d'un consensus. Nous interpellons la direction de notre parti au premier chef le président de la République, que nous ne reconnaitrons aucun candidat en dehors de ceux dont nous avons les dossiers ici. La délégation aurait pu nous rencontrer avant de se lancer dans cette mission qui risque de créer plus de problèmes qu'elle n'en résolve».

Par ailleurs, les deux émissaires déplorent aussi l'absence de réponse à leur demande d'audience auprès du président de la République introduite depuis leur arrivée à Dakar.