Sénégal: Délinquance au senegal - 13.883 individus dont 116 etrangers interpellés en trois mois

Pour la drogue saisie, il s'agit de 4 bâtons de Haschisch, 185, 239 kg de chanvre indien. 3628 autres cornets ont été dénichés par les limiers. Les demandes d'intervention sont au nombre de 11.181. Les 1287 requêtes ont été faites à Dakar. Parmi les personnes de nationalités étrangères interpellées, les Bissau-Guinéens arrivent en tête. Ils sont au nombre de 67. 11 Nigérians et 10 Maliens ont été aussi arrêtés. Parmi les personnes arrêtées, il y'a 4 Mauritaniens et 5 Gambiens.

Les atteintes aux biens sont au nombre de 1101 dont 59 pour vols avec violence et 751 vols simples, les abus et les détournements sont au nombre de 103. Les infractions aux stupéfiants sont évaluées à 1241. 1016 personnes dont 41 étrangers sont interpellées pour usage. 225 personnes dont 18 étrangers sont mises aux arrêts pour trafic de stupéfiants.

La source précise que les infractions sont de plusieurs natures. 355 cas sont liés aux atteintes à des personnes dont 5 homicides volontaires, 36 homicides involontaires, 159 coups et blessures volontaires et 17 viols.

