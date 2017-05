Sénégal: Taxes municipales, forte fréquentation infantile et problèmes dans la liaison - Gorée étale son mal-vivre samedi prochain

Gorée, patrimoine mondiale de l'Unesco ! Gorée témoin de la déportation des esclaves vers les Amériques fait l'objet de curiosité. En cette période de fin d'année scolaire, touristes et élèves se bousculent dans la chaloupe pour un voyage sur l'ile mémoire.

Cependant, ceux qui n'éprouvent plus de plaisir pour ce voyage, sont les habitants de cette île. Les mesures prises par le préfet de Dakar-Plateau, Djibril Diop et le commandant du port de Dakar, Amadou Ndiaye, la semaine dernière n'y feront rien. Les Goréens seront en assemblée générale ce samedi 27 mai, rencontre au cours de laquelle, 21 points de revendications seront identifiées et remis au Premier ministre.

Mercredi 24 mai, les chaloupes Beer et Coumba Lamb, la risfuquoise venue en renfort font les navettes entre Dakar et l'ile de Gorée. Moins d'une vingtaine de minutes suffisent aux deux navires pour avaler les quelques kilomètres qui séparent Dakar et son ile mémoire, Gorée. La marée basse aidant, le voyage se fait sans grand souci.

La fraicheur maritime mêlée à l'odeur de poissons qui se dégage à chaque mouvement du bateau rappelle au voyageur qu'il est en mer. Gorée fait l'objet de curiosité. Il attire, en cette période de fin d'année. Les enfants des écoles maternelles, trop enthousiastes pour la découverte se précipitent vers la route qui mène vers la maison des esclaves. Cependant, les habitants de l'ile n'ont pas ce bonheur qui anime les visiteurs. Ils ont des problèmes et ils comptent le faire savoir demain samedi, lors d'une assemblée générale.

Le conseiller municipal Djibril Seck compte être parmi ceux qui seront de la rencontre. A son avis, il est temps que le voyage sur Gorée soit organisé. «En cette fin d'année, les enfants sont très nombreux à visiter l'ile. Cela cause un problème de sécurité car, la chaloupe Beer n'est pas en très bon état. Le risque sécuritaire est énorme», dit-il.

«La liaison maritime Dakar/Gorée avait raté sa vocation de transport public pour être plus accentuée sur l'aspect commercial. Il y a eu une grande mobilisation. Et le préfet de Dakar-Plateau est venu ici. Une deuxième chaloupe est mise en service. Mais, les Goréens vont se mobiliser à nouveau. Il y'aura une assemblée générale. Nous allons finaliser 21 points de revendication qu'on mettra sur la table du Premier ministre», ajoute-t-il.

Par ailleurs, estime Djiby Seck, la taxe municipale payée à l'entrée de l'ile devrait être incluse dans le ticket de voyage. A son avis, «cela crée des frustrations et les touristes sont souvent très réticents à s'en acquitter». La restauratrice Marie Christine Sagna quant à elle, souhaite que des aménagements soient faits afin que les habitants de Gorée ne soient pas obligés d'attendre trop longtemps à l'embarcadère.

«On a des problèmes avec la liaison. Des fois, on nous demande d'attendre à l'embarcadère soit disant que la chaloupe est pleine. Or, elle est notre seul moyen de locomotion. On ne demande pas à être favoriser mais, nous voudrions au moins avoir un quota pour qu'on ne perde pas des heures avant d'embarquer. Aussi, nous voudrions qu'on nous ouvre les portes de l'ancienne gare maritime aux heures de grande affluence», soutient-elle.

Selon Kadja Gueye, une jeune fille qui habite Gorée, le nombre de visiteurs de l'ile est important. Malheureusement, il n'y existe pas de toilettes publiques. Mieux, elle souhaite une réglementation des visites, regrette-t-elle. Pour Abdoulaye Bayal Sall, il importe de réguler la traversée car, l'entretien de l'ile devient difficile avec les «nombreuses ordures» laissées par les visiteurs.

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT : La Sde en appui à l'ile de Gorée

Un don de matériels composé entre autres de 15 poubelles à roue, 200 sacs à bagages pour l'acheminement des ordures à Dakar, 3 poubelles de 50 litres et 4 poubelles de 660 litres, a été remis aux autorités municipales de l'ile de Gorée avant-hier, mercredi 24 mai. Ce don de la Sénégalaise des eaux (Sde) symbolise selon son directeur Abdoul Baal, la volonté de sa structure d'accompagner l'ile dans son «entretien quotidien».

Le matériel remis est venu en renfort à la pirogue déjà acquise et qui sert à transporter les ordures ménagères de l'ile mémoire vers Dakar. Inscrit dans le volet environnemental de la Sde définit en commun accord avec la municipalité de Gorée, le partenariat cherche à doter Gorée de la certification iso 140001. Une certification qui pourra se faire même dans quelques mois selon le conseiller du maire en charge du patrimoine, Mansour Sow. L'accompagnement de la sénégalaise des eaux a permis à l'ile d'évacuer 754.000 tonnes de déchets triées en 2016. Et, pour cette année, 18.000 tonnes ont été déjà évacuées à fin du mois de mars, a-t-il laissé entendre.

Mieux un centre de compostage a été réalisé grâce à l'appui de la Sde. S'agissant toujours de cette prise en charge de Gorée, la Sénélec en partenariat avec la Sde, a annoncé le fonctionnement prochain d'un nouveau câble. Son coût estimé à plus d'un milliard, il va servir à assurer la distribution en électricité, assurée en ce moment par des groupes électrogènes.