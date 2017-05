Sénégal: Meeting de mobilisation du PS - La coalition clôt le débat sur les investitures

La coalition BBY de Rufisque a fini de régler la question des investitures. C'est le ticket sortant qui a été reconduit avec Souleymane Ndoye et Ouleye Diaw. Les responsables l'ont annoncé hier, jeudi à l'occasion d'un meeting de mobilisation organisé par l'union communale du parti socialiste (ps)à Rufisque

On reprend les mêmes et on repart, tel semble être le choix des responsables départementaux de la coalition Benno Bok Yaakar de Rufisque. Les responsables de la coalition ont réitéré leur choix soumis à la conférence des leaders à l'occasion du meeting de mobilisation organisé par l'union communale du PS de Rufisque. C'est Badara Mamaya Sène, le président de l'ARC qui a mis les pieds dans le plat : «au cours de notre rencontre tenu au ministère sous la présidence du ministre Oumar Gueye, nous avons décidé de décider les deux postes au PS et à l'APR et de reconduire Ouleye Diaw et Souleymane Ndoye ».

Auparavant, le secrétaire général du Ppc, Seydou Diouf était revenu sur les raisons qui ont guidé ce choix : «les propositions ont été basés sur deux critères que sont la représentativité et la générosité. En termes de représentativité c'est le PS qui mérite le poste parce que c'est la formation qui est arrivée deuxième après l'APR et à ce mérite », a dit le ministre conseiller. Devant Ousmane Tanor Dieng, le candidat investi Souleymane Ndoye, a salué la cohésion et la concertation qui ont prévalu. Des notions qui ont été inspirées par les leaders au sommet, « à Rufisque, la concertation et la cohésion ont inspiré notre démarche en cela, nous avons pris exemple sur vous les leaders pour que Rufisque parle d'une même voix », a dit le président du conseil départemental de Rufisque.

A cette déclaration des leaders de la coalition, c'est le camp du beau père du président de la République, Abdourahmane Seck qui se trouve sur la ligne de touche. En effet, les cadres républicains du département, des jeunes proches d'Homère et d'autres segments de l'Apr étaient montés au créneau pour contester les choix de Souleymane Ndoye et tirer sur le coordonnateur départemental de l'Apr, le ministre Oumar Gueye.

Devant les militants qui ont répondu à l'appel des responsables socialistes, le secrétaire général du parti socialiste s'est réjoui de l'entente et de l'unité qui caractérisent la coalition, « je salue l'esprit Benno Bok Yaakar qui existe ici. Rufisque fait partie des rares communes, si ce n'est la seule où il y a un consensus à la base » a dit Ousmane Tanor Dieng.

Cependant les responsables socialistes ont annoncé leurs ambitions pour les élections locales de 2019. Les camarades d'Ousmane Tanor Dieng affichent leur ambition pour la reconquête des collectivités locales : «nous voulons parvenir à la reconquête des communes de Rufisque. A défaut de contrôler toutes les collectivités au moins qu'on en contrôle la majorité », a dit Karim Mbengue le coordonateur de l'union communale PS de Rufisque. Ce qui annonce des batailles épiques au sein de la coalition pour ces prochaines élections locales.