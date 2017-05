Sénégal: Litige foncier à Ouakam - Cité Asecna / Le projet de construction du maire Samba Bathily rejeté

Les habitants de la cité Asecna entendent faire face aux agissements de leur maire, en l'occurrence Samba Bathily Diallo qui veut transformer leur bail en stade. Il l'on fait savoir hier, jeudi, au cours d'un rassemblement tenu à cet effet.

Détenteur du droit de propriété, la coopérative de la cité Asecna de Ouakam s'oppose farouchement au projet de construction d'un stade municipal répondant aux normes requises comme le laisse entendre le porteur de projet Samba Bathily Diallo, maire de la localité. Pour se faire entendre de vive voix, les manifestants envisagent de tenir un point de presse samedi prochain. Ils l'ont fait savoir hier, jeudi.

En effet, mercredi dernier, les nervis du maire ont attaqué le camp adverse, en l'occurrence celui de Mawo Tall, un vieux de 77 ans par en proférant des injures. De même que le président de l'association "Soukeli Asecna" poursuit. Ce dernier détenteur du droit de port d'arme «a tiré un coup de sommation dans la rue pour se libérer de ses adversaires. C'est suite à cela que le précité a été conduit et retenu à la brigade de Ngor», rapportent les plaignants. Selon toute vraisemblance le titre foncier fait l'objet de convoitise depuis fort longtemps, précisément du temps de l'ancien maire de Dakar Pape Diop.

«L'actuel maire Samba Bathily Diallo est à sa deuxième tentative après avoir échoué du temps de son premier mandat. Aujourd'hui encore aux affaires, il revient au galop. Mais, c'est peine perdue. Il n'a rien fait pour la jeunesse de Ouakam. Il cherche vaille que vaille à se faire réélire en faisant table rase des actions de ces prédécesseurs», défendent les bénéficiaires du titre foncier.

Les propriétaires veulent rentabiliser le patrimoine foncier en y construisant un simple terrain de sport et non un stade qui constituerait un danger pour les populations elles-mêmes. Car, une partie du site abrite une école et des maisons aux alentours. «Y construire un stade constituerait un danger permanent pour les habitants», protestent-ils.

Mieux, «Souvent on nous promet de construire telle ou telle infrastructure et à l'arrivée, on nous amène autre chose», disent-ils. «Ce domaine nous appartient, c'est à nous de décider du comment le rentabiliser et non le maire à son compte», a dit Mari Sy, un manifestant. Mouhamed Lamine Souma, porte-parole du jour dira: «Nous allons nous battre pour que rien ne soit fait contre notre volonté dans ce domaine foncier», tout en appelant à un grand rassemblement samedi prochain.