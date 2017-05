Sénégal: Activités portuaires - Dakar et Miami partagent leurs expériences

En visite au Sénégal, le maire de Miami et le Directeur du port de cette ville, ont été reçus avant-hier, mercredi 24 mai, par le directeur général du port autonome de Dakar, Dr Cheikh Kanté. Au cours de cette rencontre, un accord de partenariat entre les deux pays a été signé dans le but d'intensifier et d'étendre la collaboration dans les différents domaines techniques et industriels de l'activité portuaire.

Le port autonome de Dakar a noué un partenariat avec le port de Miami (Usa). Cet accord entre les deux ports a été signé avant-hier mercredi 24 mai, en marge d'une rencontre entre le directeur général du Pad Cheikh Kanté et le maire de la ville de Miami. Selon Audrés Edmonds, maire de Miami ce nouvel accord entre les deux ports a pour objectif d'intensifier et d'étendre la collaboration dans les différents domaines techniques et industriels de l'activité portuaire, mais également de développer les nombreuses synergies entre les deux ports.

«Le Sénégal et le Miami ont beaucoup de points communs notamment les accords de partenariats privés, les efforts que nous déployons pour être à temps dans la compétitivité et les travaux publics. Il y a des ressemblances entre nos deux ports. C'est pourquoi nous avons établi cette ligne directe entre les ports pour la promotion des échanges commerciaux», a-t-elle fait part.

Pour sa part, Cheikh Kanté, directeur général du Pad pense que les accords signés entre les deux pays vont ouvrir une nouvelle page pour leurs deux ports surtout pour le Pad qui a tout à apprendre des pratiques du port de Miami qui sont les facteurs clés de compétitivité.

«Je crois fortement qu'il peut y avoir une ligne Miami-Dakar. Aujourd'hui le port de Miami est reconnu dans le domaine des croisières comme un leader mondial. Avec ses 7 terminaux et plus de 4 millions de personnes. Je considère fortement que Miami pourrait être une jonction entre l'Amérique et l'Afrique. Parce que le port de Dakar est à la croisée des chemins. Votre proximité avec le canal du Panama fait qu'aujourd'hui, vous traitez presque 1 million de centenaires par an», a-t-il magnifié.

Par ailleurs, il informe que cette année le port autonome de Dakar en est à 600 mille 600 conteneurs et dans les prochaines années, il compte faire le double ou le triple.

Dans le même sillage, il ajoute : «en 2012, nous étions entre 400 et 500 camions par jour, maintenant nous sommes à 1500 camions par jour en temps normal et à flux tendu nous pouvons avoir le double ou le triple. Nous avons les meilleurs terminaux spécialisés. Dans le domaine du braque non alimentaire nous avons 300 tonnes par jour. Pour le braque pétrolier, nous étions à 250 tonnes par heure. Ce qu'on faisait en une semaine, on le fait maintenant en une demi-journée».