Ile Maurice: Erreur médicale - Une serveuse réclame Rs 500 000 à une clinique privée

Dans sa plainte, Béatrice Marie-Ange Spéville reproche à la clinique de Quatre-Bornes de ne pas lui avoir offert les soins médicaux appropriés et d'avoir traité son cas avec négligence. Elle souligne qu'elle a subi des préjudices qu'elle évalue à Rs 5 millions. Cette serveuse a, toutefois, réduit cette somme pour que le procès soit entendu au plus vite.

Ce dernier lui aurait fait comprendre que c'était une erreur médicale de sa part et lui aurait présenté ses excuses. Il lui aurait également affirmé que la brûlure était mineure et que la cicatrice allait disparaître. Cependant, toujours en décembre 2016, la serveuse se serait rendue dans une autre clinique dans le Nord où on lui aurait recommandé d'avoir une greffe de la peau.

Rs 500 000. C'est la somme que réclame Béatrice Marie-Ange Spéville, une serveuse travaillant au Clud Med, à une clinique privée et à un anesthésiste pour erreur médicale. Elle aurait été brûlée à la main après une intervention chirurgicale. Elle a déposé une plainte au greffe de la cour intermédiaire par le biais de son avoué, Me Theyvarajen Ponambalum, le 7 mars.

