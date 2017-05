Ile Maurice: Riche-Terre - Des voleurs s'immiscent chez lui et volent Rs 300 000

Il est toujours en état de choc. Ce technicien en informatique, qui habite à Riche-Terre, a reçu la visite de cambrioleurs à son domicile dans la nuit de mercredi. L'un d'eux se serait introduit par une imposte qui était restée ouverte et aurait, par la suite, ouvert la porte aux autres malfrats. Ils ont fait main basse sur deux laptops, un IPhone, un téléphone portable, des bijoux ainsi qu'une bicyclette qui se trouvait dans la cour. Le butin est estimé à Rs 300 000.

Les faits se sont déroulés entre deux heures et quatre heures du matin mercredi. Dans une déposition à la police de Terre-Rouge, cet employé de banque explique que son épouse, son fils et lui dormaient à l'étage lorsque les cambrioleurs ont fait irruption. «Nous n'avons rien entendu. Je pense qu'ils avaient déjà planifié leur coup et qu'ils sont des professionnels», explique l'habitant de Riche-Terre.

Dans sa déclaration, le technicien en informatique a également indiqué que des constructions sont en cours dans sa maison. «Nous venons de compléter la construction d'une partie et au premier étage il y a un salon et une chambre d'ami dans laquelle mon épouse garde ses bijoux de valeur. Ceux-ci étaient dans une armoire fermée à clé. Le carrelage n'a pas encore été posé et nous n'avons entendu aucun bruit», a-t-il fait ressortir. Et de poursuivre que, «ils ont pu avoir accès à l'escalier qui se trouve à l'intérieur de la maison. C'est ce qui a rendu plus facile leur besogne».

Ce n'est que le matin, aux alentours de 5 h 30 que la victime dit avoir constaté le vol. «Je suis descendu au premier étage. Comme à l'accoutumée, la première chose que je fais en me levant c'est d'allumer mon ordinateur portable. J'ai été surpris que celui-ci ne fût pas à sa place. C'est alors que j'ai constaté que les fenêtres de la maison étaient ouvertes. Je me suis, alors, précipité dans la chambre d'ami et j'ai vu la boîte à bijoux de ma femme sur le lit», confie le technicien en informatique.

La police de Terre-Rouge a été alertée et a été mandée sur les lieux en compagnie de chiens renifleurs. Une enquête a été ouverte. La victime affirme que Riche-Terre est un lieu très prisé par les voleurs et que plusieurs vols ont été recensés dans la région récemment.