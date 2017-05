Maroc: Nabil Dirar - Cité à Anderlecht, le Marocain ne rejoindra pas les Mauves

« Nabil est honoré qu'un club comme Anderlecht pense à lui, mais pour le moment, il n'est pas question d'envisager un retour en Belgique », a précisé Fouad Ben Kouider, qui souligne dans les colonnes de L'Équipe qu'ils n'ont « jamais été contactés par Anderlecht. Deux clubs ont fait part d'un intérêt concret. Un club du top en Turquie, et un club de Premier League. On verra ! »

Devenu doublure de luxe au poste de milieu offensif droit ou de latéral droit, le Lion de l'Atlas a des envies d'ailleurs et pourrait profiter de ce mercato pour prendre la tangente. Ainsi, on apprend qu'Anderlecht aurait approché l'international marocain. L'agent du milieu droit champion de France a en effet confirmé que plusieurs clubs cherchaient à l'enrôler et que lui-même, après cinq saisons sur le Rocher, souhaitait découvrir autre chose.

