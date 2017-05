Cameroun: Angers - Toko Ekambi compte sur les forces et les valeurs de son équipe

Arrivé à Angers l'été dernier, Karl Toko Ekambi a marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives cette saison. Alors que le SCO affronte le PSG en finale de Coupe de France ce samedi, le Camerounais estime que l'atmosphère est bonne au sein de son équipe.

« On est concentrés, mais il y a plein de bonne humeur et d'enthousiasme. On a travaillé sereinement pour réussir quelque chose », confie-t-il à L'Equipe. « On va s'appuyer sur ce qu'on a fait de mieux tout au long de la saison. On va faire avec nos forces et nos valeurs », ajoute-t-il.

12ème de Ligue 1 avec Angers, Toko Ekambi pense que le bilan a été plutôt positif pour son club. « L'objectif du club (12e) était déjà de se maintenir en passant par les barrages s'il le fallait. On a vraiment atteint nos objectifs avec brio. Maintenant, décrocher la coupe, ce serait une grosse cerise sur le gâteau, ce serait historique ».