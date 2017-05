Gabon: Pierre-Emerick Aubameyang - Le Gabonais veut changer d'air

Annoncé comme possible renfort au PSG, si le club parisien ne parvient pas à faire venir Alexis Sanchez, ou envoyé en Chine où le Tianjin Quanjian aurait déjà formulé une offre de 85 M€, avec un salaire mirobolant à la clé, l'ancien Monégasque et Stéphanois a l'embarras du choix. A noter toutefois que le meilleur buteur de Bundesliga (31 réalisations) est lié avec le BvB jusqu'en 2020.

Le bruit court depuis quelque temps déjà que Pierre-Emerick Aubameyang aimerait quitter le Borussia Dortmund. Après quatre ans de bons et loyaux services, où il a vu sa cote grimper au fil des saisons, l'ancien canonnier de l'ASSE, souhaite désormais changer d'air, après avoir réalisé son meilleur exercice d'un point de vue purement statistique (31 buts en Bundesliga). L'avenir de l'attaquant international gabonais au Borussia Dortmund semble scellé. Annoncé possible partant depuis plusieurs semaines, le buteur de 27 ans a fait son choix.

