Guinée: Alpha Condé à Labé - C'est le président qui arrive et non un politicien, selon le préfet Safioulaye Bah

Invité de l'émission hallein fop de ce jeudi 25 mai ,le préfet Elhadj Safioulaye Bah en a profité pour donner son avis sur certaines questions brûlantes qui font l'actualité.de l'état d'avancement de l date des examens blancs en passant par la succession du chef de quartier défunt à la présidence du conseil de quartier, de l'arrivée annoncée du président de la république à la sortie teintée de menace de la société civile contre l'antenne locale de EDG le locataire de la préfecture a laissé parler sa raison.

De l'avancement de la date des examens blancs :

« Je voudrais que les gens sachent que les notes des examens blancs ne compteront pas lors de l'examen réel ,c'est pareil pour le brevet et cette année le ministre a décidé qu'il en sera ainsi pour le bac mais on veut juste mettre les enfants en situation pour les préparer à affronter l'examen, car habituellement assis à 5 par table ils se mettent à copier c'est pourquoi dans les conditions d'un examen réel vous entendez souvent qu'il y a eu des cas d'évanouissement, que les gens se rassurent ces notes ne seront pas pris en compte.

De la succession du chef de quartier de Konkola

Remplacer un tel homme(NDLR :Elhadj Ousmane Fafabhe Baldé) est difficile car il était soucieux du développement de Labé et il voulait du bien pour ses administrés, à la question de savoir comment je gère cette situation , les différents "clans 'doivent faire face aux divers organes représentatifs du quartier pour exposer leurs plans ensuite au nom des citoyens du quartier ,ces derniers devront opérer leur choix et le soumettre à la commune qui le transmettra à la préfecture pour qu'on avalise l'option... ..En ce moment on est loin d'une période électorale et les ches de quartier sont nommés et pour respecter les besoins de la démocratie ,c'est notre proposition pour que les gens fassent un choix objectif, sinon ils seront les premiers à regretter le choix et je milite pour que les jeunes se battent pour intégrer les conseils de quartier.

La difficulté à se pourvoir en viande de consommation

Je vous ai entendu parler des taxes d'abattage ,elles ne concernent aucunement la préfecture ,on presque plus de taxes partagées avec la commune, avant il y avait la TUV mais elle a été retirée les autres taxes partagées avec la commune concernent les patentes .

Du détournement d'un cours d'eau par un ex ministre des mines

J'ai compris que certaines personnes n'aimaient pas le bien de leurs concitoyens, j'ai demandé à la commune de s'investir car c'est l'une de ses 32 compétences, désormais chacun jouera son rôle, mais ce n'est pas que Safiou qui doit réagir la société civile ne doit pas rester silencieuse ,la presse, le préfet ne doit réagir que si la commune se déclare incapable de gérer l'affaire et sur la base d'un écrit.

Arrivée du président de la république

On sensibilise les couches sur le fait que c'est le président qui arrive et pas un politicien,les commissions prennent forme et on travaille ,ce n'est pas que l'invité de Labé mais celui de tout le Foutah on l'attend quand il sera libre car il a un calendrier chargé... ..il y a des dévis mais jusque là pas un sou n'a été débloqué.

Pourquoi sous le signe de l'élevage ?

Quant on dit élevage on ne pense pas qu'à celui des bovins, il y a les ovins, les caprins ,les porcs, la volaille on parlera de tout ça, les gens ne vivent pas une pénurie de viande seul le prix est un peu élevé. ... ... A son arrivée au président on lui fera faire un tour en ville qu'il vive lui même la réalité car bien de ministres craignent de lui peindre la réalité des choses .

De la sortie de la société civile contre l'EDG

J'ai beaucoup de respect pour les signataires du document mais ils doivent comprendre qu'aucune centrale n'alimente Labé et qu'on se partage le courant en provenance de Conakry, nous payons le kilowattheure à 99 francs, la facture se paye au forfait et les plus grosses oscillent entre 66 et 70000 donc même pas le prix d'une bougie si vous faites le calcul... relisez la façon dont ils ont écrit ce qu'ils ont écrit ,quand tu es société civile et que tu sens la population en effervescence tu ne dois pas attiser le feu mais désamorcer la crise en poussant les parties à négocier.

Du pont de Safatou

Les travaux sont finis on veut laisser au pont le temps de sécher et permettre aux chinois qui travaillent à Dalaba de venir poser une couche de bitume vous savez les victoires ont beaucoup de parrains tandis que les défaites sont orphelines. On a signé récemment le contrat et l'argent sera payé et versé à l'entreprise... .Aussi je porte à votre connaissance que nous avons entrepris des démarches aussi pour le pont de Mangalabé. ... ... .»